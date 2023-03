El enmascarado que amenazó a los vecinos de Los Pumitas quedará preso hasta el juicio

El joven enmascarado que amenazó armado, a través de un video, a vecinos del barrio Los Pumitas tras la barriada perpetrada al día siguiente del asesinato del niño Máximo Jerez quedó detenido en prisión preventiva efectiva hasta la audiencia preliminar al debate oral y público por amenazas coactivas calificadas . No se pudo probar el uso del arma que apareció en el video.

" No tenía antecedentes penales, solamente tenía una causa abierta por encubrimiento" , acotó respecto a la situación procesal del imputado por realizar un video intimidatorios mientras blandía una pistola 9 milímetros en mano junto a varios cargadores del mismo calibre, de acuerdo a lo que trascendió en ese video.

En tanto, el fiscal Franco Carbone, precisó: "En sus palabras , el juez afirma que no hay ningún tipo de dudas de que la persona que llevamos a la audiencia es el autor del video y los elementos presentados fueron contundentes: tatuajes en el cuerpo, anillo, moviliario, ropa de cama y muebles que fueron corridos de lugar, a raíz de los múltiples allanamientos que ordenamos".

En tanto, aclaró que no pudieron "agravarla por el uso de armas de fuego" porque no se pudo corroborar "de manera objetiva y pericial" si esas armas exhibidas en el video intimidante "funcionaban o no".

En rigor, la calificación fue de "amenazas coactivas calificadas por ser anónimas en concurso ideal con Intimidación pública, ambas en carácter de autor y en grado consumado", solicitud que aceptó el juez de primera instancia Nicolás Foppiani para disponer la prisión preventiva efectiva hasta la audiencia preliminar al juicio.

La Fiscalía le atribuyó el hecho ocurrido el 6 de marzo de 2023 cuando amenazó a los vecinos de Los Pumitas y Empalme Graneros, en el marco de su participación como miembro de una organización narcocriminal conocida como “Los Salteños”, cuya zona de influencia se enmarca dentro del barrio donde conviven las víctimas del hecho y donde asesinaron al niño de 11 años, Máximo Jerez, al quedar en medio de una balacera.

Mediante la realización de un video donde se lo observa manipulando una pistola, con su cara cubierta con una careta y recostado sobre una cama, exhortó a los vecinos del barrio que habían derribado varios búnkeres en la zona de Cabal al 1300 bis de Rosario como represalia del homicidio de Máximo.

De esta manera, según la Fiscalía la amenaza proferida cumplió con su cometido atento a que los efectos sustraídos por los recipiendarios de la misma fueron devueltos a sus agresores al día siguiente.

No obstante, mediante tareas investigativas realizadas el pasado 17 de marzo de 2023, agentes de la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado junto a personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron al joven.

La investigación e individualización fue llevada adelante por la Fiscalía y personal de Brigada de Balaceras y Extorsiones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).