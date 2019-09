"¡La verdad no se tapa! Este mentiroso disfrazado de policía será removido inmediatamente de la institución. La pericia confirmó que el comisario Valdés de la PFA no sufrió un intento de robo sino que el disparo fue desde adentro de su vehículo". El tuit de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich sorprendió ayer a la noche, un día después de conocerse que el jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, Mariano Valdés, no había sido herido en un intento de robo al voleo en la autopista tal como él había declarado insistentemente.

El cambio de postura de Bullrich, que horas después del incidente lo atribuyó a un "mensaje mafioso que busca paralizar la lucha contra el narcotráfico" de parte de su gestión, se conoció el mismo día que el juez Carlos Vera Barros rechazara el pedido para que la investigación pasara a la Justicia Federal. Por ende, la pesquisa seguirá a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.

Así, mientras al cierre de esta edición era entrevistada la suboficial que iba en el auto con Valdés, junto con la versión del robo al voleo se terminó de caer la hipótesis que había proclamado el gobierno nacional sobre un presunto ataque mafioso.

Baleado

Valdés fue baleado el 9 de septiembre, a las 20.45. Estaba estacionado en su Ford Focus junto con la suboficial Roxana González sobre la banquina de la autopista Rosario-Buenos Aires cerca de Villa Constitución. Herido en un brazo y la ingle, el comisario dijo que habían parado a cambiar la yerba del mate cuando desconocidos bajaron armados de una camioneta para asaltarlos y se originó un tiroteo.

El episodio se presentó confuso, con pruebas que no concordaban con los relatos. Hasta que una pericia ubicó en la escena huellas de otro vehículo así como la presencia de tres armas: una pistola Bersa cuyas vainas se levantaron en el lugar y las secuestradas a Valdés y González, una CZ y una Taurus.

Pero si bien ese informe validó la versión de Valdés la pericia médica conocida el martes dio por tierra con el relato: una aureola cerca de la ingle del comisario suponía que le habían disparado desde mínima distancia. "Si no fue adentro del auto se debería pensar que el asaltante metió la mano por la ventanilla y disparó", sugirió por el lado del absurdo una fuente de la investigación.

Esa pericia comenzó a derrumbar la teoría del robo mientras crecía la de un conflicto entre los ocupantes del auto, ya que al lado del comisario sólo estaba González. En tal sentido aparecía como crucial lo que pudiera aportar la suboficial de 27 años que ingresó a la PFA hace ocho meses.

Cuando la joven fue citada a declarar se excusó esgrimiendo un certificado psiquiátrico de un médico del Hospital Churruca de la Policía Federal que le aconsejaba no hacerlo. Por eso el MPA ordenó trasladarla por la fuerza pública a Rosario donde, luego de ser examinada por una junta psiquiátrica, fue entrevistada en una charla que continuaba anoche al cierre de esta edición.

Idas y vueltas

Horas antes Vera Barros había rechazado el pedido del fiscal federal Guillermo Lega para investigar el episodio alegando que, más allá de las otras hipótesis, se trataba de un atentado contra un policía federal. Los fiscales del MPA resistieron ceder la competencia para investigar el hecho y el juez les dio la razón.

"Entendiendo que de la información reunida no surgen los extremos que permitan establecer la hipótesis delictiva en que el fiscal federal encuadra los hechos que también investiga la Justicia provincial, esta magistratura entiende que la pretensión esbozada por el Ministerio Público deviene prematura" por lo que es "pertinente rechazar la cuestión de competencia material planteada por el fiscal", resolvió Vera Barros.

Históricamente, en la asignación de competencias hay una pauta de remitir a la Justicia Federal casos que afecten a personal de la PFA o algún interés nacional. Pero el giro que viene tomando este episodio parece descartar que tuviera que ver con el trabajo de Valdés en la delegación santafesina de la PFA.

"Tal vez el juez leyó que había una pericia que indicaba que el disparo fue adentro del auto y no hay indicio claro sobre atacantes externos", dijo un referente del MPA antes de conocerse otro cambio de postura fundamental: el de la ministra Bullrich.

"Aún no pudimos hacer un análisis un poco más fino, pero pensamos que no pueda ser un ataque un ataque común sino de carácter mafioso. En Santa Fe hemos luchado contra todas las bandas criminales y esto puede ser parte de esta realidad. No queremos adelantar una hipótesis, pero esto tiene que ver con su tarea contra las organizaciones criminales", había dicho la ministra al día siguiente del incidente.

Sin embargo, en un breve y contundente mensaje vía Twitter rectificó esa idea: "Este mentiroso disfrazado de policía será removido inmediatamente" de la Policía Federal. Así pareció caerse ayer otra de las hipótesis de la investigación: la del ataque mafioso.