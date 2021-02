Las "gotitas" de Maduro para el Covid no son un medicamento homeopático

El profesor y ex presidente de la Asociación Médica Homeopática Argentina, Gustavo Pirra, dijo a La Capital que "no es un medicamento homeopático" y que desconoce qué está promocionando el presidente de Venezuela. En la misma línea se manifestó la médica rosarina Paola Lavía, especialista en Medicina de Emergencias y Desastres y homeópata, quien señaló que "no usamos esas gotitas" y advirtió que "es imprescindible analizar qué respaldo científico tiene ese producto que fue anunciado como algo milagroso" en el delicado contexto de la pandemia de Covid.

Recorrido de los homeópatas

Aún cuando las sociedades científicas y entidades médicas más conocidas siguen poniendo en duda la efectividad de la homeopatía, Pirra mencionó que cada vez son más los profesionales que se vuelcan a este sistema que tiene "un asidero científico propio", y agregó que "no surge de la nada sino que la homeopatía esta sostenida por años y años de investigaciones, tiene sus pautas bien definidas y para aplicarla hay que ser médico recibido en una universidad: nadie es homeópata porque hizo un curso".

Lavía, en tanto, comentó que "la medicina homeopática es complementaria, no alternativa, entonces, podemos tratar cualquier enfermedad con los dos tipos de medicina: la convencional y sumar medicamentos homeopáticos que no van a modificar la acción de las terapéuticas" indicadas por la medicina que la mayoría conoce.

La homeopatía frente al coronavirus

El médico Gustavo Pirra prefiere hablar de "síndrome Covid" por entender que no se trata sólo de la circulación del virus, la alta probabilidad de contagio y la posibilidad de contraer la enfermedad sino que se suman (desde hace un año) las alternaciones en los vínculos familiares, sociales, afectivos; el temor, el miedo, el pánico, y todo esto a nivel mundial. "No podemos focalizarnos sólo en la infección", remarca.

Para Pirra, la humanidad está "frente a una oportunidad única de ponerle un freno a las enfermedades infectocontagiosas en general". Es un momento "para la educación epidemiológica, para reforzar los hábitos higiénicos y dietéticos. En este momento en el que el plan de vacunación para el Covid viene tremendamente lento, esas medidas siguen siendo nuestras mayores aliadas. Si hay una solución posible ahora viene de la mano de lo más simple y cotidiano: cumplir con cambios de hábito porque la mala alimentación, el sedentarismo, el hecho de fumar, los altos niveles de estrés, son los que nos enferman".

El médico, que se recibió en la UBA e hizo su residencia en el Hospital de Clínicas, destacó que "en la homeopatía no tenemos un medicamento para el Covid, porque tampoco tenemos un medicamento para tal o cual patología: profundizamos en la historia de la persona, hacemos un diagnóstico bien ajustado a cada caso particular, vemos la totalidad y escuchamos mucho al paciente, teniendo en cuenta sus dolencia, su estado físico, su estado anímico".

Defensa del sistema

El profesional hizo una cerrada defensa de la homeopatía: "Es un sistema con sus pautas pero está lejos de lo que dicen las habladurías o del descrédito de quienes creen tener la verdad en medicina y que niegan que hacemos un trabajo idóneo. Hace mucho tiempo que pedimos una legislación que nos ampare y avale porque nuestros tratamientos tienen respuestas claras, orientadas a la persona y no a una enfermedad particular, y con buenos resultados. De hecho, la OMS ha cambiado la mirada sobre la homeopatía y muchas universidades del país ya la incluyen, también hay trabajos muy serios de investigación básica sobre homeopatía".

Paola Lavía enfatizó: "Los médicos homeópatas buscamos un medicamento que se adapte a las necesidades del paciente porque priorizamos la individualidad, es decir, qué le está pasando en este momento a esa persona en particular y por qué".

Respecto de lo que vio en estos meses en su consultorio, en Rosario, Lavía dijo: "Lo que más escucho es el temor de los pacientes a contagiarse de Covid, a enfermarse y morirse. Creo que hay un bombardeo de información que no ayuda y es necesario bajar esos niveles de ansiedad y preocupación que terminan siendo contraproducentes. Por supuesto les transmito e insisto con que tomen todas las medidas de prevención para evitar el contagio tal como lo indica el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta les comento cómo diluir correctamente la lavandina, cómo y cuando usar el alcohol de manera adecuada. En estos meses he visto muchas personas con síntomas como insomnio, irritabilidad, reagudización de síntomas de patologías crónicas que estaban asintomáticas o con síntomas menores (manifestaciones cutáneas, empeoramiento de síntomas en pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable, entre otros) y que han vuelto como consecuencia de un estado de estrés permanente. Como médicos, y desde la Salud en general debemos evitar que se cronifique ese estado".