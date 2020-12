Fiestas en las islas: "Hay una actitud de desafío caprichoso que aumenta el riesgo de contagios"

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", que se emite por LT8, el funcionario se refirió a los bajos indicadores de este lunes y señaló: "Venimos viendo una evolución diferente del número de casos, de la ocupación de camas críticas y la percepción de los equipos de salud a través de la disminución de las consultas de personas con fiebre y de la necesidad de criterio de hisopado".

"Esas son dimensiones objetivas y uno puede hablar de una evolución favorable y una tendencia del brote sanitario. Ahora, no se conoce el final de esta etapa pero nos tenemos que seguir cuidando porque con la gran afluencia de gente, con la vuelta de la mayoría de las actividades, con las migraciones que se van a dar por las vacaciones entre provincias, por los viajes al exterior, vamos a estar transitando una etapa de mayor riesgo de posibilidades de contagio", añadió.

El secretario de Salud municipal. Leonardo Caruana.

Consultado acerca de la viralización de imágenes de fiestas en las islas en las que se ve la aglomeración de personas que no cumplían los requisitos sanitarias básicos exigidos, Caruana dijo que "situaciones como estas se han dado desde el inicio de la pandemia, son comportamientos que tienen que ver con la priorización de lo individual, de desafío caprichoso como si esto fuera una gripe".

"Hoy se pueden hacer muchas actividades pero cuidándonos y haciéndolo bien, no poniendo en riesgo una evolución sanitaria diferente", resaltó Caruana, y detalló: "Nosotros tenemos la hipótesis de que eso se da porque la mayor parte de la gente se cuidó, porque no hay una inmunidad de rebaño y todavía la vacuna no está. Y si uno hace un estudio, como se hicieron en otras ciudades del mundo, la seroprevalencia -cantidad de anticuerpos en la población- es baja. Y eso implica que la gente se cuidó. Pero también sabemos que la suma de actitudes y de conductas de descuido aumentan el riesgo. Y cuando vemos que los equipos de salud no han parado de trabajar y se ven estas conductas, obviamente que el malestar es grande".

Caruana fue más lejos y relacionó este tipo de conductas con el neoliberalismo, donde se resaltan las conductas individuales "que se han priorizado sobre los comportamientos colectivos y eso queda demostrado y se visibiliza en estos espacios cuando se desafía permanentemente, en lugar de disfrutar con medidas que nos cuidan más se rechazan y asumimos encontrarnos con gente que no conocemos, de distintas burbujas, compartimos la bebida y lo hacemos hacinados".

Las fiestas y las reuniones familiares

El secretario de Salud también fue consultado acerca de cómo serán los protocolos para las próximas fiestas en cuanto a lo que a reuniones familiares se refiere. Allí, el funcionario municipal fue directamente al grano y puntualizó:

* Realizar los encuentros las personas más conocidas, con las del círculo íntimo.

* Hacerlo en grupos pequeños.

* Utilizar lugares ventilados y priorizar hacerlo al aire libre.

* Priorizar el uso del espacio exterior por sobre el interior.

* Emplear barbijo y mantener la distancia de dos metros entre un comensal y otro.

La vacuna, preciado tesoro

Acerca de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, afirmó que la experiencia de muchas campañas hace que la ciudad esté preparada para afrontar una más: "Hay una situación inédita en relación a la masividad y a la variabilidad de las vacunas y al no tener certezas sobre fechas, hay que alejarse de esas definiciones de fechas que después se desdibujan porque aún no fueron habilitas por el Anmat. Pero cuando todo eso esté, con nuestros equipos estaremos haciéndolo desde la escala territorial, donde la vacuna tiene una dimensión fundamental. Nosotros tenemos la experiencia como para llegar con la vacuna a quienes más lo necesitan, que es la población más vulnerable".