Zampedri y la chance de ir a Chile

Fernando Zampedri fue noticia ayer. Durante la mañana porque se lo vio en la práctica junto al grupo trabajando de manera normal tras la operación en el tobillo. Por la tarde porque el diario La Cuarta, de Chile, publicó declaraciones suyas en las que decía: "Me atrae mucho ir a Colo Colo". En contacto con Ovación, el delantero canalla confirmó que dialogó con el medio chileno, aclarando que por estos días su mente está puesta en Arroyito y que aspira a "jugar los dos últimos partidos del año", algo que no sucederá porque la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo y que llegue al ciento por ciento para la próxima pretemporada.

Pese a ello, teniendo en cuenta las declaraciones del Toro, habrá que ver si esa pretemporada la realizará con la ropa de Central o en algún otro club. "Sé que hay un interés, eso lo está llevando mi representante. Me atrae mucho la idea de jugar en Colo Colo, es un club grande de Sudamérica. Estoy dispuesto a ir allá si se da la opción", fue lo que publicó La Cuarta en su portal digital.

En los últimos mercados de pases se habló de una posible transferencia de Zampedri. De hecho en enero de este año el atacante estuvo muy cerca de Independiente, pero finalmente ese pase no se concretó. El propio jugador dio su versión de cómo sucedieron las cosas. Según el medio trasandino dijo: "Yo estaba viajando a Buenos Aires. Estábamos listos en un 99 por ciento, pero ese uno por ciento fue el que falló. Me quedan dos años más de contrato con Rosario Central y a mediados de año se fijó una cláusula que no debiera ser por una cifra tan alta".

En teoría Colo Colo es uno de los clubes interesados en Zampedri, quien hace casi seis meses que no juega. Es que después de un tiempo prolongado con una molestia en el tobillo izquierdo fue operado (el pasado 17 de junio). Desde ese tiempo inició un largo camino de recuperación, por eso tuvo cierto impacto ayer la noticia de que había comenzado a trabajar de manera normal, junto al resto de sus compañeros. No obstante, las chances de poder ser tenido en cuenta por Cocca para el partido del domingo o ante Boca son prácticamente nulas. El cuerpo técnico quiere que comience con la readaptación a los trabajos con el plantel, por la exigencia que ello implica, y que llegue "a tope", según indicaron desde Central, al inicio de la próxima pretemporada. Lo que habrá que ver es si la hará en Arroyito o con alguna otra camiseta.