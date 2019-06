Y el sueño terminó...

No hubo caso. En una de las semifinales del Mundial juvenil M20, Los Pumitas se toparon con un Australia muy sólido que puso fin al sueño de jugar por primera vez una final en este torneo. Con autoridad, el conjunto oceánico se impuso por un claro 34-13 y se metió de lleno en el partido decisivo, donde enfrentará a Francia, el defensor del título.

Desde el vamos Australia impuso las condiciones. Se adueñó de la pelota y con rigor en el contacto se metió rápidamente en el terreno de Los Pumitas, que defendieron bien pero pronto caerían bajo la ofensiva australiana. Un penal del apertura Ben Donaldson rompió la paridad y se puso en ventaja.

Casi diez minutos después Los Pumitas hilvanaron una jugada por el centro de la cancha, Isgro encaró y obligó al medioscrum visitante Michael McDonald a realizar un intento desesperado por frenarlo. Lo hizo de manera peligrosa y vio la primera amarilla de la tarde. La ocasión fue bien aprovechada por de la Vega Mendía, quien acertó y empató el partido.

Parecía que Argentina se ponía en carrera, pero no fue así. Australia, con un hombre menos, siguió siendo igual de peligroso y lo demostró en el try de Wilson, que Donaldson convirtió para poner las cosas 10-3.

En el juego, los australianos daban por tierra cualquier intento argentino con una sólida defensa pero de tanto ir generó un nuevo penal con el que el apertura albiceleste acortó la brecha.

Aferrándose a su libreto, Australia buscó sacar una diferencia mayor y la encontró cerca del final del primer parcial, cuando moviendo la pelota, cortaron por el centro y llegaron sin problemas al try de su medioscrum Michael McDonald.

El 17-6 obligó a una rápida reacción para irse al descanso con una desventaja no tan grande. Isgro volvió a salir a escena y otra vez McDonald lo frenó colgándose del cuello. El medioscrum vio otra vez la amarilla y atrás la roja y try penal mediante Argentina se ponía frente a una buena oportunidad para sacar provecho. El escenario no podía presentarse mejor.

¿Un hombre de más?

Pero los australianos, lejos de sentir el impacto, jugaron mejor. Un penal derivó en un line y desde ahí armaron un maul que terminó en el ingoal en el try de Lonergan.

Con mucho corazón los argentinos intentaron perforar la defensa australiana pero no pudieron. Nunca encontraron la forma de poder hacer valer el hombre de más.Y de contra Australia lo liquidó. Su capitán, Fraser McReight (una de las muchas figuras que tuvieron los Junior Wallabies ayer), pescó una pelota en pleno ataque argentino y sacó una contraofensiva contundente que Donaldson finalizó ante el desesperado cierre de Carreras.

Punto final

El sueño llegaba a su fin. Fue la estocada letal, porque luego el reloj empezó a jugar su partido e hizo que todo el trabajo argentino se haga cuesta arriba. Un nuevo penal de Donaldson le bajó el telón a la semi, aunque Australia hacía rato que era el finalista. Había estudiado bien a su rival, controló a sus mejores hombres y le hizo sentir el peso de un equipo completo, con muchas individualidades y también con un gran bagaje a nivel colectivo.

Si bien dejaron todo en la cancha, Los Pumitas no pudieron con un equipo que fue superior, física, técnica y tácticamente, pero tendrá su revancha el próximo sábado, cuando enfrente nuevamente a Francia buscando un lugar en el podio mundialista.