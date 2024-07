Una revista inglesa publicó un ranking de los clubes más grandes de Sudamérica: ¿qué lugar ocupan Newell's y Central?

La revista inglesa Four Four Two publicó un ranking con los 33 mejores clubes de Sudamérica: Boca y River encabezan la lista

La revista inglesa Four Four Two publicó un ranking con los 33 mejores clubes de Sudamérica según su visión y fueron los dos más populares de Argentina los que lo dominaron. Boca Juniors y River Plate se antepusieron a los otros grandes del fútbol nacional, pero también a todos los poderosos brasileños. Sin embargo, uno de los dos lideró la nómina.

La revista inglesa sostiene que "uno de los clubes argentinos más grandes y populares fuera de Buenos Aires es Newell's Old Boys. Tiene su sede en Rosario y es famoso por tener a Lionel Messi como jugador juvenil. Diego Maradona también tuvo una breve etapa en el club tras regresar al fútbol argentino y Marcelo Bielsa es considerado una leyenda en Newell's, habiendo trabajado como jugador y luego entrenador y llevó a La Lepra a dos títulos y una Final de la Copa Libertadores a principios de los años 1990. Newell's tiene seis títulos argentinos en total y el estadio del club se llama Estadio Marcelo Bielsa desde 2009".

Four Four Two señala sobre Central: "Fundado en 1889 por un grupo de trabajadores ferroviarios, el Club Atlético Rosario Central es uno de los clubes más antiguos de Argentina y de toda Sudamérica. Central, primer club del interior de Argentina en ganar un campeonato nacional. El club rosarino es también el único equipo de la provincia de Santa Fe que ha ganado una competición internacional, tras ganar la Copa Conmebol en 1995. El legendario delantero argentino Mario Kempes pasó tres años en Central antes de mudarse a Valencia en 1976 y Ángel Di María comenzó su carrera en el club rosarino".

Brasil fue el país que más equipos aportó con un total de 12. Se añadieron Vasco da Gama (12°), Cruzeiro (15°), Gremio (19°), Inter (20°), Fluminense (23°), Atlético Mineiro (25°) y Botafogo (26°). En tanto, fueron contemplados tres colombianos (Atlético Nacional 17°, Millonarios 21° y América de Cali 31°), dos chilenos (Colo Colo 14° y Universidad de Chile 32°), dos peruanos (Alianza Lima 16° y Universitario 29°), un ecuatoriano (Barcelona de Guayaquil 22°), un paraguayo (Olimpia 24°) y un venezolano (Caracas 33°).

EL RANKING DE CLUBES MÁS GRANDES (FOUR FOUR TWO)

1. Boca Juniors

2. River Plate

3. Flamengo

4. Corinthians

5. San Pablo

6. Palmeiras

7. Santos

8. Independiente

9. Peñarol

10. Nacional de Montevideo

11. Racing Club de Avellaneda

12. Vasco da Gama

13. San Lorenzo

14. Colo Colo

15. Cruzeiro

16. Alianza Lima

17. Atlético Nacional de Colombia

18. Estudiantes de La Plata

19. Gremio de Porto Alegre

20. Inter de Porto Alegre

21. Millonarios de Colombia

22. Barcelona de Ecuador

23. Fluminense

24. Olimpia

25. Atlético Mineiro

26. Botafogo

27. Newell’s

28. Rosario Central

29. Universitario de Perú

30. Vélez Sársfield

31. América de Cali

32. Universidad de Chile

33. Caracas