Scaloni: "No tengo dudas de que el resultado quedó corto"

El entrenador Lionel Scaloni se mostró muy conforme con la victoria sobre Paraguay en el Monumental pero igual advirtió que este equipo puede seguir mejorando cosas. “El rival estuvo mucho tiempo agazapado y, con el cansancio, la precisión nuestra no fue la misma. Al final, el resultado quedó corto. En estas eliminatorias donde todo es tan complicado y todo es muy parejo, la sensación que me llevo es que el equipo hizo un gran partido ”, destacó el conductor nacional.

Y profundizó: “Cuando este equipo es vertical y preciso, juega muy bien. Hoy jugamos sin Leo y lo hicimos muy bien. Queda claro que hay gente en el banco que puede dar una mano, que puede ayudar, y que cuando entran aportan cosas importantes y el equipo no se resiente”.

Sobre su rol como mediocampista central y su posición en el equipo, Mac Allister confió que “es una nueva posición y me siento muy cómodo ahí. Ese rol me permite manejar el equilibrio y es un puesto que me gusta mucho porque estoy más en contacto con la pelota”.

Por su parte, Rodrigo de Paul se refirió a la respuesta del conjunto nacional ante las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María. “Estamos en un nivel muy bueno, en estos últimos tiempos sumamos jerarquía y el primer tiempo con Paraguay fue de lo mejor de este equipo en eliminatorias”.

“Este equipo está demostrando que lo mejor que tiene es la mentalidad y a cada partido lo tomamos con la importancia que tiene. Siempre queremos ir por más. No nos conformamos, lo sentimos así y eso se refleja en la cancha”, resaltó De Paul.

“Cuando tenemos que meter metemos, y cuando podemos jugar también lo hacemos. Y con Paraguay hicimos un gol de pelota parada, esa es otra faceta que suma mucho”, subrayó. “Cada vez que venimos a Argentina disfrutamos mucho. Muchas veces no nos alcanzan las horas del día para disfrutar cuando estamos todos juntos entrenando acá”, concluyó De Paul.