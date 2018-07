El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, se reunió esta mañana con el presidente de AFA, Claudio Tapia, y le dijo que si no colaboran para que tenga un equipo competitivo, él no concurrirá a dirigir el torneo juvenil de Lԁlcudia.

El DT tuvo una charla con Tapia en la que le dejó en claro que no irá a dirigir ese torneo Sub 20 si no hacían una gestión para que estén los futbolistas que él pretende.

La intención del casildense es que Lionel Scaloni viaje a España para disputar el torneo que se celebrará en Valencia a fin de mes.

Como el certamen Sub 20 no es oficial, algunos clubes argentinos y otros del exterior hicieron saber que no cederán a los posibles citados.

Lo curioso es que la AFA había informado el lunes, a través de su sitio web, que el propio Sampaoli iba ir a Lԁlcudia.

Este es un nuevo desencuentro entre las dos partes, al punto que la posible baja del DT para el torneo no le cayó bien a Tapia.

A pesar de este plan de desgaste efectuado por AFA, Sampaoli no tiene pensado en dar un paso al costado y en caso de que pretendan echarlo, hizo saber que tendrán que sentarse a negociar con su abogado y representante.

En ese sentido, Fernando Baredes llegará el viernes al país para estar junto al casildense, pero no tiene previsto reunirse con ningún directivo de AFA salvo que lo convoquen.

En busca de una revancha, Sampaoli planea sumar sólo un ayudante de campo a pesar que tuvo cuatro bajas: Sebastián Beccacece, Nicolás Diez, el preparador físico Martín Bressán y el analista de videos Francisco Meneghini.

Si bien en primera instancia trascendió que Sampaoli quería incorporar al español Juan Manuel Lillo, quien ya trabajó junto a él en dos ocasiones, es poco probable que opte por un colaborador extranjero.

Con este escenario, el casildense evalúa diversas opciones de argentinos para sumar a su staff técnico, con un tema presupuestario que lo limita.