Russo y el clásico: "Lo principal es la concentración y saber lo que se juega"

RossuVB.jpg Russo dijo que no tiene una receta para los clásico. "La única receta que puedo dar es de cocina", bromeó. Virginia Benedetto / La Capital

Como no podía ser de otra forma se le preguntó sobre si había una receta para no perderlo, por esto de la buena racha que arrastra. Y Russo, rápido de reflejos, sonrió y tiró: “Sí, una receta de cocina te puedo dar”. Y de inmediato apuntó: “No pienso en todo lo que pasó, sino en el que viene. De pronto la semana uno tiene que tomar todo con mucha tranquilidad, pero del lado de Central. Buscamos esa tranquilidad. No busco cosas extras ni nada de eso. Cada uno lo expresa de la manera que prefiere”.

“Siempre buscamos algo más. Empezamos tarde porque habíamos terminado tarde el año, pero nos vamos acomodando. Es la primera semana larga, desde fines de noviembre pasado, que tenemos. Nos vamos poniendo a tono. Hay cosas que llevan su tiempo necesario, no nos quejamos, pero lo venimos resolviendo de la mejor forma”.

¿Qué es lo que tiene que hacer su equipo para lograr un buen resultado en el clásico? “Lo principal es la concentración y saber lo que se juega. Hay cosas que tienen que ver con el contexto, todo lo que representa y hay que estar a la altura”, sentenció.

Y agregó: “Los chicos van aprendiendo de los más grandes y entre todos vivimos la experiencia. En el fútbol ningún partido es igual a otro y ningún momento es igual a otro”.

“Hay chicos que estuvieron en un proceso anterior al mío sin jugar en primera y después arrancaron y no pararon más. No tengo apuros con los chicos. Tienen la ayuda de todos y hay que llevarlos despacio. Es un momento ideal para seguir creciendo. Los vamos llevando de menor a mayor. Se desarrollan y aprenden día a día. Si pensamos que todo se logra de la noche a la mañana nos equivocamos. Hay que tener la calma para ver los procesos de crecimiento, a nivel humano y futbolístico”.

Russo2CML.jpg Para Miguel Angel Russo es importante el clásico, pero también todo lo que se le viene a su equipo. Celina Muti Lovera / La Capital

Sobre el presente físico y futbolístico de Abel Hernández declaró que “está trabajando con nosotros como lo habíamos previsto. El que menos apuro tiene soy yo. Está muy bien. Después será una evaluación mía, pero la verdad no tengo ningún tipo de apuro. Al contrario, tengo mucha calma porque sé qué tipo de jugador es”.

Si hay alguien que conoce a Ever Banega, el estratega de Newell’s ese es Russo, que fue quien lo hizo debutar en primera con la camiseta de Boca. Y frente a la baja del capitán leproso, el DT canalla fue muy medido con sus palabras: “Lo conozco a Ever, lo hice debutar, es un jugador distinto, pero nada más que eso. No busco otro tipo de evaluaciones. Para mí es importante haberlo hecho debutar y ver la carrera que tuvo”.

Y de boca de Russo también partió el razonamiento de lo sucedido en el último clásico, con la muerte de Ivana Garcilazo. “Lo vivimos con mucho dolor porque nadie quiere que pasen estas cosas. Está el recuerdo de la gente de Central, pero son cosas que no tienen que pasar, ni por el fútbol ni con nada, la violencia no tiene sentido en ningún orden de la vida”.