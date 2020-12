Ruggeri y su broma a Diego: "Que no empiece a llamar gente, mirá que centrales ya tenés"

"El guacho seguramente llegó ahí con los otros y estará ordenando, porque está el profe, el utilero, el masajista. Al Chino Tapia hoy le dije: ¿Este hijo de puta no estará armando otra vez el equipo? Que no empiece a llamar gente, ja", aseguró entre risas. "Por favor, capitán, tenés dos centrales ahí", bromeó el exdefensor del seleccionado como instándolo a que no lo llame todavía.

Cuando Ruggeri aludió a los dos defensores que "tenía ahí" hizo referencia al Tata Brown y José Luis Cuciuffo, los otros campeones del 86 también ya fallecidos.

La ocurrencia del Cabezón hizo estallar en risas a todos los presentes en el estudio, ya que le enviaba un mensaje claro a Maradona que no era necesario que lo llame para formar ese equipo, en clara referencia a que él todavía quería seguir viviendo.