Ruben, horas decisivas

Cada vez falta menos para que venza el plazo que tiene Paranaense para informar si hace uso de la opción por la compra del pase de Marco Ruben. El club brasileño tiene hasta mañana para cumplir con ese paso y de no hacerlo el delantero deberá volver a Central para jugar en Arroyito o irse a otro lado en caso de que aparezca alguna otra oferta y los canallas pretendan negociarlo.

Hasta el momento no hubo ningún indicio sobre la decisión que tomará Paranaense y es por eso que en Central creen que no harán uso de la opción de compra (1,25 millón de dólares limpios). Según confiaron a ese diario, el plazo no vence hoy por tratarse de un día hábil, sino que desde Brasil tienen tiempo hasta mañana a la medianoche para enviar la información correspondiente. Si se manda esa información Ruben deberá cumplir con los compromisos pactados por Paranaense para este año y el delantero deberá retornar.

Hay muchas especulaciones respecto a este tema, pero muy pocas definiciones. No sólo no dieron indicios de Paranaense, sino que del lado de Ruben tampoco aparecieron indicios sobre su futuro.

Lo que sí esta claro es que de volver, el jugador podrá continuar su carrera en otro club siempre y cuando aparezca una oferta, para lo cual debiera existir una extensión del vínculo con los canallas (siempre que esa propuesta contemple un préstamo), ya que Marco tiene contrato con Central hasta junio de 2020.