Reunión con Cocca sólo informativa

Desde la cúpula dirigencial le manifestaron a Ovación que el cónclave que mantuvieron con Diego Cocca antes del entrenamiento vespertino estaba pactado. Afirmaron que el encuentro en Arroyo Seco forma parte del protocolo semanal con el cual se sientan y dialogan con el DT. Le bajaron así el tenor a la información que había trascendido sobre que iban a charlar con Cocca para aclarar y ratificar algunos conceptos de cara al futuro inmediato. Sobre todo luego de las declaraciones que realizó el conductor auriazul en la entrevista publicada en la edición del domingo en Ovación. Tanto el presidente Rodolfo Di Pollina como el vicepresidente primero Ricardo Carloni coincidieron en que “la reunión fue más que nada informativa”.

Cocca tocó varios temas cuando charló a solas con Ovación. Entre las frases que levantaron polvareda sobresalieron dos. Una fue cuando argumentó: “No necesito que me pongan un plazo, eso lo determino yo”. Y la otra cuando resaltó: “Me dijeron que si vendían a Lovera no íbamos a tener problemas económicos”.

El técnico canalla fue tajante cuando afirmó: “No me dijeron hasta cuándo” no iban a vender más jugadores, cuando la lógica marca que en este mercado deberán transferir a dos jugadores. Incluso hay nombres bien definidos por la comisión: el arquero Jeremías Ledesma y el volante Leonardo Gil. Incluso, el representante del Colo está moviendo cielo y tierra para ubicarlo en el exterior, aunque por ahora no recibió ninguna propuesta.

Seguramente cuando llegue el caso de alguna proposición, el entrenador canalla deberá estar atento y ver cómo los reemplazará. Aunque desde Central le afirmaron ayer a este medio que “el entrenador sabe que habrá ventas en este mercado. La situación del país y de los clubes argentinos obliga a desprendernos para poder equilibrar la balanza financiera”.

En cuanto a la reunión de ayer entre el técnico y los principales referentes de la dirigencia de Central, las diversas voces consultadas por Ovación aseguraron que “fue una charla informativa. Tratamos temas de actualidad deportiva, de lo que se viene haciendo bien y las cosas que aún hay por mejorar. También de algunas inquietudes y de logística”.

Con respecto a sobre si tocaron el tema de venta de jugadores, tanto Carloni como Di Pollina sentenciaron: “Sí, lo hicimos, pero no fue el eje central del encuentro. El entrenador está al tanto y sabe que vamos a vender a uno o dos jugadores en este mercado de pases”, respondieron con esperanza desde Arroyito.

Lo que también es una certeza es que una vez que concluya el partido ante Boca, programado por el momento para el domingo 8 de diciembre en el Gigante de Aroyito, tanto Diego Cocca como los dirigentes analizarán la campaña futbolística, charlarán sobre el rearmado del equipo, sacarán conclusiones y ahí decidirán cuáles serán los pasos a seguir en todos los frentes.

Entradas y nuevo control

Una parte de la dirigencia de Central venía planificando vender entradas ante Boca (el 8/12). Sin embargo, la idea no prosperó por diversos motivos, entre ellos divergencias puertas hacia adentro. El vicepresidente primero Ricardo Carloni fue el primero que salió a marcar la cancha vía redes sociales al afirmar que ante el xeneize “el Gigante estará completo por nuestros socios”. En otro orden, el club hará una prueba experimental ante Aldosivi vía un sistema de validación de acceso al sector popular, con el objetivo de poder regular y controlar la capacidad del estadio. Los socios deben ingresar a la web oficial de la institución y completar el correspondiente formulario.