Regreso esperado de Rinaudo

Central ya tiene bien puesto el chip del partido que se avecina. El domingo recibirá a Boca en el Gigante. Será la despedida del año porque luego será turno de entrar en modo receso hasta principio de enero, que será cuando arranque la pretemporada. Sin embargo, Diego Cocca tendrá para la especial velada ante el xeneize a una pieza esencial para la estructura táctica. El entrenador podrá contar nuevamente con Fabián Rinaudo, quien ante los santiagueños no jugó porque debió cumplir con una fecha de suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas. La vuelta de Fito Rinaudo al primer equipo no es poca cosa. Se tornará como un refuerzo de lujo para la neurálgica zona del mediocampo. La lógica marca que entrarará por Emmanuel Ojeda. También habrá que seguir con atención cómo el DT armará la zona de los volantes. ¿Seguirá apostando por el juvenil Joaquín Pereyra? O ante uno de los grandes del fútbol nacional apostará por la experiencia de Diego Zabala. Sin dudas, es el mayor interrogante que envuelve en la previa al universo auriazul. En tanto, el res- to de los apellidos serían los que vienen de empatar en Santiago del Estero.