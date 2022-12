Quintana: "Desde que me llamaron dejé en claro el deseo de venir a Central"

Quintana destacó que las conversaciones comenzaron “antes de las elecciones, pero había que esperar. Todos pensábamos que Gonzalo (Belloso) iba a ganar, pero no nos quedaba otra que aguardar. Tenía lo de Central y otras posibilidades, pero desde el primer momento en que me llamaron Gonzalo y Carolina (Cristinziano, vicepresidenta primera) les dejé en claro mi deseo de venir a Central. Hoy estoy contento de estar acá”.

Quintana3.jpeg Quintana fue presentado oficialmente como refuerzo en una conferencia de prensa junto a Federico Lussenhoff, secretario deportivo.

“Lo que hablé con Miguel Russo no fue estrictamente futbolístico, sí me dijo que pretendía que sume mi experiencia. Es un plantel joven el que hay y uno lo que tiene que tratar de hacer es acompañar, que no es ni más ni menos que lo que vengo haciendo en todos estos años en los que juego al fútbol. Russo me conoce, sabe lo que puedo dar, pero lo principal es tratar de sumar y en la medida de lo posible ordenar el equipo”, dijo.

Y agregó: “Uno siempre trata de sumar. Obviamente que por edad voy a ser uno de los más grandes, pero lo importante es conformar un buen grupo. Sabemos que faltan refuerzos y que la idea es armar desde atrás hacia adelante, pero tenemos confianza de que se va a armar algo lindo. Este club, por historia y por lo grande que es, te exige estar siempre lo más arriba posible y allí apuntaremos”.

Aclaró que es zurdo y “obviamente me siento más cómodo jugando como segundo marcador central”, pero de la misma forma advirtió que “no tengo problemas para jugar con línea de tres. Incluso he jugado por derecha”, se pronunció Quintana, quien en todo momento hizo foco en la fortaleza del grupo, seguramente amparado en lo que fue su paso por Patronato, donde fue campeón de Copa Argentina. En ese sentido, el defensor dijo: “En los 15 años que tengo como futbolista, cuando se lograron cosas fue porque había un buen grupo. En Patronato el objetivo era mantener la categoría y si bien no lo pudimos lograr, tuvimos un año espectacular, en el que logramos el título en Copa Argentina. Siempre destaqué porque creo que fue fundamental el grupo que teníamos. Por todo eso considero que el equipo es fundamental”.

“En lo personal las expectativas son muy altas. Para mí es un paso muy importante en mi carrera y por eso estoy contento, lo tomo con mucha responsabilidad y mucho entusiasmo. Como grupo aspiraremos a terminar en los primeros puestos”, sentenció.

Quintana2.jpeg Quintana hizo mucho foco en la conformación de un buen grupo. Cree que allí está la base del éxito. Celina Mutti Lovera / La Capital

Como cada jugador que llega como refuerzo, Quintana hizo hincapié en lo que significa jugar en el Gigante. “El entorno es uno de los principales motivos por los que elegí venir a Central. Me gusta mucho el ambiente que se vive en el Gigante lleno y ya sentí lo que es tener eso en contra. Si bien es una presión linda, tendremos que saber absorberla y contagiar al hincha desde adentro de la cancha. Lo que tenemos que lograr es que esa presión no nos perjudique. Los chicos que ya están, están acostumbrados y los que venimos tendremos que acoplarnos lo más rápido posible”, argumentó.

Una particularidad que tiene Quintana es que compartió plantel con Juan Cruz Komar (en Talleres), con quien conformó durante mucho tiempo la zaga central. “Tuvo que ver en mi decisión y tanto con Komar como con Francis Mac Allister (jugaron juntos en Argentinos Juniors) nos conocemos. Está bueno cuando eso sucede”, dijo. Y finalizó: “No puedo opinar mucho del torneo que tuvo Juan Cruz, pero desde mi lado trataré de ayudar a todos los compañeros con los que debamos pelear el puesto. La idea es que entre todos saquemos el mejor rendimiento para armar un equipo sólido”.