Luciano Pocrnjic tiene bien en claro dónde está parado. Sabe que Aldosivi está en el barro. También que puede hacer pie si es que logra aceitar los conceptos que ahora le inyecta el entrenador Guillermo Hoyos. El arquero surgido en Newell's le afirmó a Ovación que el tiburón se presentará esta noche en Arroyito con el firme deseo y la convicción de llevarse el triunfo. "Queremos los tres puntos", afirmó Lucho con esperanza. El gran capitán que tiene el representativo marplatense también aseguró que buscarán "sorprender a Central" en su propio campo.

¿Cómo toman este partido teniendo en cuenta que llegarán al Gigante con varias bajas y con el promedio bajo?

Lo tomamos con muchas expectativas porque queremos buscar los tres puntos. Sobre todo porque deseamos sumar para el promedio. Tenemos que subir también en las posiciones de la Superliga. Más allá de las bajas por lesiones y suspensiones, pese a que no tenemos un plantel tan largo, la verdad es que los chicos que vinieron trabajando para suplir esas ausencias han hecho un gran esfuerzo y labor. Confío mucho en este equipo. Sobre todo porque estamos iniciando un nuevo proceso con Guillermo (Hoyos), donde todos buscamos lo mejor para el club.

¿Les vino bien este parate por la fecha Fifa?

Sí, muy bien. Pudimos entrenar en varios aspectos con el cuerpo técnico, que tiene poco más de un mes en la institución. Este parate fue muy bien aprovechado para desarrollar la idea del entrenador. Lógico que en 15 días tampoco es que vas a cambiar todo, pero fue muy importante lo que se hizo. Fue una especie de minipretemporada donde se le dio eje al aspecto físico y luego a los nuevos conceptos futbolísticos que pretende el DT.

¿Es un doble desafío visitar el Gigante sabiendo que hasta ahora los seis partidos que jugaron fuera de Mar del Plata los perdieron?

Siempre es un gran desafío jugar afuera. Claro que tenemos en claro que no pudimos sumar nada en las fechas que nos tocó presentarnos lejos de nuestra ciudad. La situación apremia, pero queremos salir adelante cuanto antes. Si bien los resultados no fueron positivos, algunos partidos que hicimos de visitantes no ligamos. Contra Godoy Cruz y Talleres específicamente. También nos costó sostener en otros encuentros los segundos tiempos y por eso nos volvíamos con las manos vacías. Sin embargo, llegamos a Rosario con buenas expectativas y sabiendo además que necesitamos ganar. Aunque lo concreto es que también queremos cambiar la imagen que dejamos el último partido (perdió 3 a 0 ante Gimnasia).

¿Influye en algo que Central venga derecho tras haber ganado dos veces seguidas, con el plus del último triunfo ante River en el Monumental?

No sé si influirá, pero por ahí esas victorias repercuten en el factor anímico y genera más confianza. Aunque también es cierto que en el fútbol argentino es difícil ganar tres veces seguidas. Independientemente de eso, la realidad es que pensamos en lo que puede hacer Aldosivi, sin tener en cuenta la historia inmediata del rival. Sinceramente, buscaremos pararnos y hacer un buen encuentro. De hecho, llegamos con ganas y expectativas de hacer un buen partido.

¿Entonces no es que vienen de punto como piensa la gente?

No, por ahí la gente tiene una visión un poco distinta de lo que sucede en cada partido. Obvio cada hincha espera ganar de local, pero es muy difícil porque está demostrado que la Superliga es muy compleja. Si bien todos luchamos por cosas diferentes, con Central lidiamos por lo mismo. De nuestra parte, respetamos a todos por igual y sólo pensamos en ganar.

¿Los sorprende estar luchando el descenso?

Lo que sucede es que apuntábamos a estar más arriba. Sobre todo luego de la campaña que hicimos el torneo pasado. Pero bueno, lamentablemente sucedieron cosas en el camino que no nos permitieron estar en la posición deseada por todo Aldosivi. Se formó un plantel casi nuevo, luego hubo un cambio de entrenador y necesitamos más tiempo para demostrar el potencial que tenemos. Contamos con un plantel competitivo y aspiramos a plasmarlo en resultados y a estar mucho más arriba de donde estamos hoy.

¿De qué cosas deberán cuidarse de Central?

Central tiene jugadores desequilibrantes y rápidos. En su cancha se hace fuerte y tiene buen juego de pelota parada. Deberemos estar atentos y a la vez hacer daño cuando podamos. La idea es buscar el partido en campo rival, que se vean sorprendidos de que no vamos a ir a meternos atrás a buscar el punto sino el resultado que nos permita oxigenarnos.

Si bien Hoyos es de imponer presión alta, ¿les pide eso ahora o sólo mantener la cautela porque es nuevo en el puesto?

No, pide lo mismo. Guillermo trabaja muy bien y tiene esa ambición de buscar siempre el arco rival. Hemos tenido varios partidos donde recuperamos la pelota alto. Y así buscaremos hacerlo en esta oportunidad.

¿Llegan confiados?

Llegamos con ganas de hacer un gran partido y confiamos en nuestro trabajo y en nosotros mismos. Sabemos que será de alta dificultad, aunque entrenamos muy bien en este breve receso. Ojalá sea beneficioso este encuentro y logremos el mejor resultado posible.

Con la lepra en el corazón

El presente de Lucho es Aldosivi. Pero su pasado e historia deportiva fuerte está ligada a la lepra porque se formó en la cantera rojinegra. El experimentado y buen arquero nacido en la siempre productora Chovet le afirmó a Ovación: “Sigo la campaña de Newell’s y veo que el equipo está muy bien, más allá de las derrotas ante Gimnasia y Talleres”. Tambien destacó que “Maxi (Rodríguez) es el gran referente del club y todo se hace más fácil cuando dentro del plantel hay gente como la Fiera”, afirmó Pocrnjic, quien desea que “el club rojinegro haga una gran campaña”.