Newell's pagó muy caro sus errores y perdió 4 a 0 ante Racing en el Coloso

Sobre los 21' nuevamente Martínez enganchó una volea que se perdió cerca del arco de Macagno, pero la repetición demostró que estaba adelantado.

Hasta que cuando se moría el minuto 25, un remate de Mura que se desvió en Martino, descolocó al arquero leproso y puso el 1 a 0 para Racing.

La lepra, tras la desventaja, se quiso llevar por delante a Racing, pero May y Franco Díaz, cuando estaban en una buena posición para rematar, le erraron a la pelota.

Martínez, en un contra casi convierte el segundo a los 41'. Pero a los 44', Gabriel Arias se vistió de héroe al taparle el empate, primero a Banega y luego una pirueta del uruguayo Ramírez.

En el tercer minuto adicional del primer tiempo, la defensa del equipo de Larriera quedó mal parada, Adrián Martínez colocó el 2 a 0 y con este marcador se fueron al descanso.

En el comienzo del segundo tiempo ya a los 26 segundos, Méndez avisó con un remate desde afuera del área. Aunque en la jugada siguiente, la lepra recibió un mazazo ya que Bruno Zuculini convirtió un golazo y puso el 3 a 0 para los visitantes.

Los rojinegros no se rindieron y a los 50', May de cabeza, luego de un centro de Méndez, no pudo descontar.

Hasta que llegó el minuto 56, la defensa de Newell's no pudo sacar la pelota y Maravilla Martínez puso la pelota lejos de Macagno, puso el 4 a 0 y sentenció el partido.

A partir de ahí, Larriera entendió que el encuentro estaba definido y comenzó a hacer variantes pensando en lo que viene. Mientras que Gustavo Costas estuvo en la misma sintonía e incluso lo sacó a Maravilla Martínez que estaba amonestado.

Los minutos se fueron consumiendo prácticamente sin situaciones en los arcos hasta que llegó el pitazo final de Pablo Echavarría, que no adicionó. Ahora los rojinegros deberán dar vuelta la página lo más rápido posible ya que se vienen cosas importantes como el clásico dentro de dos fechas.

