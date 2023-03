Newell's no ganó afuera de casa pero dio un paso al frente

Los empates no dicen mucho en sí mismos. Cuesta juzgar una actuación en estos casos, porque el resultado habla de paridad. Newell’s no pudo hacerse de los tres puntos nuevamente jugando de visitante, esta vez en la tórrida Santa Fe. Pero hay formas y formas. Y valen para la ocasión las que puso en cancha el equipo de Gabriel Heinze. Que fue protagonista, que tuvos sus momentos, que le dejó a Colón tener los suyos, pero que nunca se amilanó e intentó que una idea futbolística emerja a fuerza de paciencia y aún en circunstancias difíciles, como lo es empezar perdiendo apenas cumplido el cuarto de hora. No se volvió loco, no cambió los caminos que había elegido y así alcanzó un 1 a 1 que vale. Que pudo ser derrota por el penal atajado por Lucas Hoyos y por otras acciones que lo tuvieron de protagonista, pero que también pudo ser victoria si hubiera afinado el lápiz en las oportunidades que supo fabricar. Queda entonces un saldo que lo impulsa a ser optimista. Además, y no es poco, al fin el gol llegó de manos, o en la cabeza, del centrodelantero que banca el Gringo.