Newell's desmintió haber recibido una oferta formal de un club alemán por Nicolás Castro

Nicolás Castro tendría las horas contadas en Newell 's ya que es el jugador a transferir. En las últimas horas trascendió el interés de Eintracht Frankfurt (Alemania) para quedarse con los servicios del jugador, aunque hasta el momento no llegó una oferta formal. "Aún no mandó nada", aclaró el presidente Ignacio Astore al ser consultado sobre el interés que existiría de la entidad alemana que tuvo amplia repercusión. Aunque no se descarta que el ofrecimiento pueda concretarse en los próximos días

La información que trascendió en las últimas horas es que el club alemán envió una oferta formal a la dirigencia leprosa para que sea evaluada, aunque en diálogo con La Capital el titular leproso indicó que aún no llegó nada a las oficinas de la entidad. Esto no quiere decir que no haya interés, pero aún no hay un ofrecimiento concreto por el volante para ser evaluado.