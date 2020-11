"Necesitamos un arquero ahora"

"Nosotros necesitamos traer un arquero ahora. Yo hablo desde lo futbolístico, no desde lo contractual ni desde lo económico. En eso no me meto porque hay gente destinada para eso. Siempre tuve confianza ante una necesidad como la que tuvimos con Alan en Macagno, sin dudas. Aparte es un chico que jugó mucho en el Nacional B. Yo confío en sus condiciones. Pero nuestra estrategia en este torneo que se hizo de última fue no sostener la misma realidad del año pasado. Antes teníamos a Alan, un arqueo que hoy ataja de titular en Godoy Cruz de mucha experiencia ante cualquier necesidad como Nelson Ibáñez y a un chico joven como Macagno. Estábamos muy cubiertos. Este año por una cuestión hasta económica decidimos sostener a Alan, a Macagno y que el tercer arquero sea un chico al cual le veo muy buenas condiciones a futuro (Barlasina). Pero es inexperto al fin. Nunca pensamos que nos iba a pasar esto con Alan. Y ante esta vicisitud nos encontramos con la misma confianza que tenemos en Ramiro, pero donde a partir de ahí en este momento hay que pensar que a alguno puede tener una lesión leve o padecer Covid. Y contamos con dos chicos muy jóvenes, buenos jugadores, pero inexpertos como Barlasina (ya superó el Covid) y Herrera”, se explayó Kudelka.