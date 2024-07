Nacho Méndez, el tercer refuerzo de Newell's: "Vengo a un gran club y estoy feliz"

El mediocampista Juan Ignacio Méndez se sumó a Newell’s proveniente de Vélez Sarsfield. El rojinegro contrató al jugador hasta diciembre de 2027, convirtiéndose de esta manera en el tercer refuerzo, tras los arribos de Fernando Cardozo y Gabriel Carabajal. En sus primeras declaraciones, Méndez expresó: "La verdad es que estoy muy contento de este paso. Sé que vengo a un gran club. En varios mercados de pases anteriores hubo sondeos y no tuve la oportunidad de venir. Gracias a Dios se pudo dar en este momento. Estoy muy feliz. Más que nada hablé con Ariel (Michaloutsos, el director deportivo del club), estoy contento por este gran paso y muy feliz. Al técnico (Sebastián Méndez) también lo conozco y sé como trabaja".

Además relató que "me tocó varias veces venir a jugar en contra de Newell's y se siente la euforia de la gente y la cantidad de gente que está en la cancha. Llego con mucha expectativa y espero poder disfrutar este momento".

En cuanto a cómo está físicamente, Méndez indicó que "trabajé a la par del grupo en Vélez hasta el viernes pasado y el sábado entrené aparte, ya estaba casi todo hecho y me despedí de Vélez. Ahora empecé a entrenar en Newell's a par de mis compañeros y me sentí muy bien. A nivel grupal creo que todos queremos lo mismo. Y en lo individual la idea es aportar mi granito de arena desde donde me toque. Siempre vengo con la mejor predisposición y esperemos que nos vaya muy bien".