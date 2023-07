Malas noticias para Central en tema lesiones: un semestre fuera de la cancha

Una mala noticia para Central . Ni hablar para Miguel Russo . Se confirmó que Francis Mac Allister sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El volante central será intervenido la próxima semana y tendrá para varios meses de recuperación. Lo que debe definir es si lo operará el médico del plantel profesional o lo hará un especialista en rodilla. En otro orden, Damián Martínez también fue evaluado tras haber dejado antes de tiempo el partido con Belgrano en Córdoba, pero el departamento médico no brindó un parte. No obstante, las diversas fuentes consultadas indicaron que el lateral derecho " sería baja entre tres semanas y un mes por una problema en la rodilla izquierda" . Con respecto a Carlos Quintana y Alan Rodríguez, desde Arroyito afirmaron que se guían por los dichos del entrenador, quien declaró en conferencia de prensa que ambos habían salido "para ser cuidados".

La baja de Mac Allister no será una más para el equipo. Menos para el técnico canalla, quien cada vez que pudo lo incluyó entre los titulares. Si bien este miércoles será reemplazado por Kevin Ortiz cuando sea turno de jugar ante Chaco For Ever en Córdoba por Copa Argentina, lo cierto es que su prolongada ausencia (deberá hacer un tratamiento de rehabilitación superior a los seis meses) podría derivar en la contratación de otro mediocampista.

En otro orden, Damián Martínez también será baja ante Chaco For Ever. El lateral dejó la cancha este viernes a la noche ante el pirata por un golpe en la rodilla izquierda tras chocar con dos jugadores de Belgrano. El cuerpo médico canalla decidió no hacer público la real lesión a instancias del cuerpo técnico que lidera Miguel Russo. Pero algunas voces centralistas indicaron que "no jugará entre tres semanas y un mes".

La realidad marca que su lugar seguirá siendo ocupado cuando se dispute el encuentro por Copa Argentina por Ismael Cortez. Al menos que el mendocino no sufra ningún contratiempo en la previa.

Con respecto a Carlos Quintana y Alan Rodríguez, quienes frente al pirata dejaron antes la cancha, desde Central no dieron detalles. Es más, una fuente auriazul se aferró al discurso de Russo en conferencia de prensa cuando el DT dijo ante los medios que "cuidamos además a algunos jugadores como Quintana y Alan Rodríguez". Eso marca, al menos en teoría, que podrán jugar ante Chaco For Ever.