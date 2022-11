Lo Celso presentó a su hija con un emotivo mensaje

Las felicitaciones no tardaron en llegar. La pareja de Di María comentó: "Familia maravillosa! Emilia sos una muñequita preciosa, los queremos con el alma".

También se sumaron varios jugadores. Entre ellos, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Gerónimo Rulli, Gabriel Mercado y Ramiro Funes Mori.

Otro que se sumó a los saludos fue el cantante Axel, quien comentó: "Felicitaciones y muchas bendiciones amigo!!!!".

Lo Celso se lesionó en el último partido de Villarreal antes del parate por el Mundial. Tiró un taco y sintió una puntada en el bíceps femoral de la pierna derecha. Tras varios días de tensión e incertidumbre se confirmó que el rosarino surgido en Central había sufrido desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha.

Gio intentó de todo para llegar a la Copa del Mundo. Incluso se terminó operando en Finlandia. Pero no llegó. No le dieron los tiempos para la recuperación. Y tras confirmarlo también eligió las redes sociales para expresar su tristeza. Escribió las siguientes líneas: "La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea, Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días. Vamos Argentina".

Lo Celso era una pieza importante en la selección. Tanto adentro como afuera de la cancha. Y sus compañeros, que hoy están pensando en el trascendental partido de este miércoles con Polonia, se lo hicieron sentir en la previa del último amistoso antes del Mundial. Es que antes de enfrentar a Emiratos Árabes una gigantografía con una foto del ex Central y al lado un "Gio" en grande con el lema "Todos juntos" . Y Gio devolvió la gentileza con un sentido mensaje.