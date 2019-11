Le da la derecha a Zabala

Esta vez le dará la derecha por completo. No le soltará la mano. Tampoco lo pondrá por la izquierda. Diego Cocca imagina el ingreso de Diego Zabala por la zona diestra del mediocampo cuando sea turno de recibir a Aldosivi. El entrenador de Central quiere que el uruguayo actúe en la banda que tiene a Ciro Rius como máximo exponente. El DT ya probó con esa fórmula y le dio grandes dividendos cuando los dos se asociaron la tarde en que los canallas terminaron goleando en el Gigante a Godoy Cruz. Mientras que la otra variante será la de Nicolás Colazo por el suspendido Emanuel Brítez en el lateral. El resto, por el momento, sería el mismo que venció a River en el Monumental antes del receso por las fechas Fifa.

Central retomó ayer la actividad tras el fin de semana libre. El partido contra Aldosivi recién será el próximo lunes 25 desde las 21.10 en Arroyito. Diego Cocca se tomará el tiempo que sea necesario para probar y evaluar cómo le jugará al tiburón, que es el peor equipo de toda la Superliga actuando en condición de visitante: perdió los seis que se presentó, mientras que a esa racha adversa hay que sumarle que sólo hizo tres goles y recibió 12.

El equipo canalla aún no está definido. Pero a juzgar por los movimientos que hizo el técnico la semana pasada se perciben dos variantes. Una forzada y otra táctica. La primera tiene que ver con la baja de Brítez por acumulación de amarillas. Lo suplirá en el lateral izquierdo Nicolás Colazo.

Y el otro cambio será en el mediocampo. Diego Zabala tiene todos los boletos para regresar al equipo luego de hacer banco completo ante River. El uruguayo entraría por Emmanuel Ojeda. El dato saliente es que no se moverá por la izquierda como lo hizo de titular hasta que salió del equipo en la previa de Racing.

Esta vez el ex Unión se moverá por derecha. Pegadito a Ciro Rius, como lo hicieron cuando entró a los 64 minutos en lugar de Colazo ante Godoy Cruz. Cocca tomó nota que el volante charrúa no hacía pie por izquierda, lo sacó del primer equipo y luego reubicó. Lo acomodó cerca del ex Defensa y Justicia. Y cuando ambos se fusionaron el equipo elevó la vara en materia ofensiva.

Cocca imagina a Zabala por la derecha. Sobre todo porque sabe que en el Gigante deberá pisar fuerte. Máxime aún luego del triunfazo que logró el canalla en el Monumental ante River la fecha pasada. En consecuencia, los once para jugar ante Aldosivi el próximo lunes desde las 21.10 serían: Ledesma; Molina, Novaretti, Barbieri y Colazo; Rius, Zabala, Rinaudo y Gil; Gamba y Riaño.