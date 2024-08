La historia de Diana Taurasi, seis veces oro olímpico y con sello rosarino

Su equipo venció 67-66 a Francia en una apasionante final que estuvo en suspenso hasta el último segundo y, pese no haber disputado ningún minuto, logró poner su nombre en la historia grande del deporte olímpico. Al festejar la victoria, se abrazó con sus padres, quienes se conocieron en Rosario, pero emigraron a Estados Unidos por trabajo .

La carrera de Diana Taurasi

Diana Taurasi, estrella de Phoenix Mercury de la WNBA, debutó en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004 y desde allí comenzó un camino de éxitos en el principal evento deportivo. Fue campeona en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, hasta concluir su recorrido olímpico en París 2024. A pesar de que la próxima cita olímpica será en su casa, más precisamente en Los Ángeles 2028, aseguró que estará presente desde afuera de las canchas.

A sus 42 años, disputó su temporada N° 20 en la WNBA y superó los 10 mil puntos en la liga, récord absoluto. A lo largo de su carrera, cosechó tres campeonatos, tres MVP (dos de Finales), cinco títulos de goleadora y nueve selecciones de All Star, pero también fue muy reconocida en Europa durante los recesos estadounidenses, con un total de 18 títulos en el Viejo Continente. Además de los seis oros olímpicos, ganó cuatro mundiales con su selección.

La historia de Diana Taurasi y Rosario

Liliana, su mamá, es rosarina de “pura cepa” y vivió toda su infancia, adolescencia y adultez en la ciudad, hasta que se casó con Mario, un italiano que llegó a Rosario a sus 5 años y fue futbolista. Juntos tuvieron a su primera hija, Jessica, y partieron rumbo a América del Norte.

Una vez que la pareja ya se encontraba radicada en Chino, California, Diana nació el 11 de junio de 1982, a miles de kilómetros de Rosario pero con una familia bien argentina. Desde pequeña le gustó el fútbol, pero los deportes siempre fueron su gran pasión, por lo que el básquet apareció en el camino.

Con 12 años, la familia regresó a la ciudad por un tiempo, por lo que Taurasi adoptó las costumbres rosarinas que quedaron marcadas a fuego. “Aquel año que viví en Rosario me dejó marcada de por vida. Atesoro hermosos recuerdos. Prácticamente vivía en el Club Atlético Villa Diego. Estaba todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La vida de club que aún extraño porque en Estados Unidos no existe. Yo recuerdo que allí jugaba a todo, al fútbol, al tenis, al hockey…”, indicó la basquetbolista en diálogo con Infobae.

Diana Taurasi02.jpeg Diana Taurasi celebró en París su sexto oro consecutivo en los Juegos Olímpicos. AP

“Rosario siempre va a ser mi casa. Ahí está la familia, mi corazón. La gente caminando por las veredas, la panadería, la verdulería, la carnicería… En Estados Unidos no se ven esas cosas. Recuerdo bien los días de fin de semana a la mañana, me daban unos pesos y me decían ‘andá a comprar unas facturas’. Todas esas cosas están en mi mente, hasta los olores”, relató la seis veces campeona olímpica.

Su pasión por el fútbol y Central

A pesar de haberse inclinado por el básquet, Taurasi aclaró que en “aquella época” le gustaba más el fútbol y que en la actualidad continúa mirando muchos partidos junto a su padre. “Si hay un partido de la Selección y otro de los Lakers, miro el de Argentina. Y si hay un partido de Central o de los Suns, miro el de Central. No tengo dudas”, confesó.

Los domingos de fútbol fueron sagrados para su familia y, como pasa en muchos casos, debió inclinarse por uno de los dos clubes: “Muchos en la familia somos de Central y algunos de Newell’s. Tengo hermosos recuerdos, como los del 95, cuando estuve en la cancha en aquella gran final que ganamos de manera increíble (4-0 y por penales contra el Atlético Mineiro en la Copa Conmebol). Y ahora lo sigo siempre, como puedo”, describió con nostalgia.