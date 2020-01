En este mercado de verano exprés, el DT leproso Frank Kudelka tiene como prioridad reforzar una faceta concreta del equipo: el punch ofensivo. La intención es ganar efectividad en los metros finales de la cancha. Porque el entrenador rojinegro considera que tanto en la defensa como en el mediocampo cuenta con las variantes y la solidez necesarias como para seguir apuntalando su proyecto futbolístico, que tiene como primera misión lograr la permanencia en la Superliga y como objetivo colateral y viable volver a catapultar a Newell's al plano internacional. Pero para el conductor leproso el principal déficit en el semestre pasado estuvo en el escaso predominio de los delanteros a la hora de imponer condiciones en el área de enfrente. Y por ello en este receso los dardos del Parque en las incorporaciones están apuntados a tres atacantes puntuales, que militan en equipos grandes de Buenos Aires y cuyas gestiones no son sencillas. El interés real y las negociaciones dirigenciales están posados sobre Sebastián Palacios, Franco Soldano y Cristian Chávez, en este orden, y haciendo la salvedad de que en el mejor de los casos sólos dos podrán sumarse a la pretemporada de Bella Vista.

Kudelka pretende achicar el margen de error en la elección y busca hacer operaciones quirúrgicas a la hora de reforzar el frente de ataque leproso. Por ello hoy el escenario está planteado con dos nombres prioritarios y una alternativa que corre de atrás. Precisamente uno de los "ahijados" futbolísticos de Kudelka es el atacante por afuera, pero con gran presencia goleadora, Sebastián Palacios, que hoy milita en Independiente. Este es el delantero que arranca por las bandas, pero que siempre termina en el corazón del área que pretende como prioridad el DT leproso. Y la dirigencia ya puso manos a la obra para contratarlo, en una misión que no será para nada sencilla y en la que habrá que tener paciencia.

Justamente hace un año Palacios expresó el mejor halago que le puede dispensar un jugador a un técnico. "A Kudelka le debo todo. El me dio la confianza, me dio partidos para que yo demuestre lo que podía dar, me hizo explotar como jugador. Yo le debo todo", confió Palacios sobre su estadía compartida con Frank en Talleres.

En cuanto a su contratación nada será sencillo para Newell's. Porque está en Independiente, que tiene el 50 por ciento del pase y la otra mitad es propiedad del Pachuca mexicano. Pero el rojo pretende vender su mitad del pase y Newell's al principio ofertó una cesión a préstamo. Igual si hay que pisar el acelerador, tal vez en el Parque esbocen una ingeniería para adquirir parte de la ficha del delantero que tiene desborde, gol y el mejor concepto de parte del entrenador leproso. El club que conducen los Moyano jugará con el tiempo hasta último momento del mercado y si no surge otra oferta seductora por Palacios ahí tomará fuerza la opción rojinegra.

En cuanto a las preferencias, a la par de Palacios surge el nombre de Franco Soldano, el atacante de presente a préstamo en Boca, pero que con el paso de los días Miguel Angel Russo, el flamante DT xeneize, definirá qué consideración tendrá en el 2020 con el nueve cuya propiedad es de Olympiacos de Grecia. Si queda muy relegado en Boca, que insistirá por contratar el peruano Paolo Guerrero u otro artillero de renombre, Soldano ya sabe del interés de Newell's de sumarlo a préstamo y avisó que llegado el caso tiene intenciones de ponerse la rojinegra.

Soldano es un típico nueve de área, con muy buen juego aéreo y disciplina táctica, que no le escapa al sacrificio en el retroceso para darle una mano a los volantes. Es el nueve que hoy pretende Kudelka.

Mientras que un escalón atrás asoma el interés por otro atacante neto de área como es el caso de Cristian Chávez, que también tiene presente en Independiente, aunque el rojo está en conflicto con Aldosivi por un atraso en el pago de la transferencia y este escenario hace más empinada la gestión por parte de Newell's.

Así, Palacios, Soldano y Chávez, en este orden y con dos de ellos como máximo en condiciones de sumarse, son los elegidos por Kudelka para rectificar el tren delantero rojinegro para encarar el tramo final de la Superliga, cuyo estreno será el sábado 25 de enero en la visita leprosa a Arsenal. Claro que siempre hay otras alternativas a mano, pero estas son las primeras cartas que Kudelka puso arriba de la mesa en una jugada que será corta por los tiempos exiguos del receso.