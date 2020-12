José Luis Imhoff: "Los dirigentes debieron haber conocido quién era el capitán de Los Pumas"

La UAR repudió “enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales” y tras una reunión de urgencia de la comisión directiva se resolvió revocar la capitanía de Matera y se solicitó al cuerpo técnico que proponga nuevo capitán. Además, Matera, Petti y Socino fueron suspendidos del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria. Además, se inició un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados.

Hoy, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Imhoff se refirió al tema -si bien dijo no haber leído los comentarios realizados por los rugbiers- y explicó que "eso es barbarie, y Pablo (Matera) creo que lo ha reconocido, se ha cargado la culpa y aceptará las consecuencias con la responsabilidad que tiene un hombre que se ha equivocado".

matera.jpg Pablo Matera, el ahora excapitán de Los Pumas.,

Imhoff consideró que a ese pensamiento "hay que erradicarlo de todos lados, y del rugby, que tanto quiero, debe ser erradicado profundamente hasta sus raíces cualquier pensamiento discriminatorio, misógino; no hay que tener ninguna duda".

Sin embargo, reflexionó que "si una persona escribió esto hace ocho años, Pablo tenia 17 o 18 años, no creo que se pueda juzgar retrospectivamente, pero es un tema de la dirigencia, que debiera haber conocido quien era el capitán".

Sin dar nombres, el exentrenador de Los Pumas fue contundente: “Energúmenos hay en todos los deportes, y no quiero mencionar a ninguno en especia,; creo que cada deporte debería eliminar estos pensamientos, y esa gente no debe adquirir carácter representativo”.

Imhoff se mostró luego muy duro con los dirigentes de rugby al señalar que "el rugby esta acéfalo de dirigentes probos, que sepan lo que están haciendo. El rugby es un medio muy importante para hacerse conocer en el mundo y establecer contactos comerciales. Por eso muchos dirigentes van al rugby, y se equivocan".

Por último, y respecto del no homenaje a Diego Armando Maradona, en el partido con los All Blacks, Imhoff dijo que "no es culpa de los jugadores, sino de quienes dirigen la institución".