Hinchas visitantes en Lanús-Central: clubes del interior apoyaron a la AFA por el cruce con Bullrich

A la Sra. Patricia BullrichMinistra de Seguridad de la Nación.



Sra. Ministra:

He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia.

Me permito… https://t.co/yyUe87CS4t