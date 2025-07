El regreso de los hinchas visitantes al fútbol argentino despierta opiniones encontradas

Sobre esta decisión que impacta en el mundo del fútbol argentino, pero que no deja de ser polémica, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el titular de la ONG "Salvemos al fútbol", Mariano Berges y el ex hombre fuerte del Aprevide, Juan Manuel Lugones, alzaron su voz en LT8 ante la postura de la entidad madre del fútbol local.

"El fútbol tiene que volver a ser de la familia y no prisioneros de organizaciones narcos y delincuentes, que se ponen en el paravalanchas para legitimarse. Los simpatizantes que no se comporten como deben, serán filmados, identificados y no podrán ingresar más a un estadio de fútbol " afirmó el ministro.

Alonso elogió el trabajo de la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich por la creación del programa "Tribuna Segura", como de los controles en el traslado de las hinchadas a través de las fuerzas federales. Por último, abrió una puerta para que los simpatizantes leprosos, puedan viajar en 20 días a Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia.

"Se evaluará. La decisión la tomaremos en conjunto con AFA. Será un partido por fecha y se irá definiendo a partir de cada propuesta que se haga. Hay antecedentes de dos hinchadas en Varela por Copa Argentina" indicó Alonso.

La mirada del ex juez Bergés

Por su parte, el ex juez Mariano Berges, hoy presidente de la ONG "Salvemos al fútbol" fue más prudente a la hora de dar su versión: "Esto es una especie de paradigma, lo que se resolvía era una decisión estatal y hoy la AFA abre una propuesta concreta de que cada club pueda elegir el tener o no público visitante en su cancha. Los que prefieren no hacerlo no lo ejecutaran. Antes, era una imposición y ahí se generaban los problemas".

Berges fue tajante a la hora de hablar del clásico rosarino y de la chance de que se juegue con dos hinchadas. "Es el clásico más pasional del fútbol argentino, pero también el más peligroso, las pruebas están a la vista. Central o Newell's deberán resolver dentro de sus instituciones, si están en condiciones y si tienen la intención de que llegue el rival de toda la vida o cualquier otro equipo. Tiene que haber todo tipo de capacitaciones, como se hizo en Buenos Aires, también en Santa Fe" subrayó.

El tema de los hinchas visitantes son los barras

Finalmente Lugones, valoró la confirmación, pero con ciertas restricciones sobre las internas en la barra de Central: "La noticia es buena. El pueblo de Central irá sin problemas; la expectativa está en lo que pueda hacer la barra. Es muy parcial, muy limitado, ya que por ejemplo en cancha de Lanús habilitaron 6500 lugares en una capacidad total de 12000 lugares".

"Durante nuestra gestión en el Aprevide decidimos dejar fuera de la cancha a Pillín Bracamonte, justamente en la cancha de Lanús por Copa Argentina. Me trajo muchos problemas esta decisión porque amenazaron hasta a mi hijo. Ahora tiene una conducción nueva, con orígenes complicados como en narcomenudeo en Rosario" aseveró Lugones