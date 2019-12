Gustavo Coleoni: "Buscaremos el triunfo"

No anda con rodeos. Dice convencido lo que piensa. Gustavo Coleoni dirige a Central Córdoba, el aguerrido representativo de Santiago del Estero que se reacomodó lindo en la Superliga y esta noche buscará ser una piedra en el camino de Central. “Buscaremos el triunfo porque lo necesitamos”, afirmó el Sapo en el inicio del mano a mano con Ovación. También mostró un marcado respeto por el canalla, mientras que a la vez se ilusiona con la final de la Copa Argentina, como además el posible ingreso a la próxima Copa Libertadores.

¿Notan que están en un lugar más relajados con respecto a otros momentos del torneo?

Más que relajados o confiados estamos conformes. Sabemos que aún falta mucho por recorrer, como también que todavía debemos mejorar varias cosas. Nuestro banco de prueba son los partidos en realidad porque no tuvimos la chance de hacer muchos amistosos antes de que iniciara la Superliga, debido a que llegaron casi todos los jugadores sobre la hora y había que ponerlos bien físicamente. Por suerte nos fuimos adaptando y pasamos a ser un equipo incómodo para los rivales. Obviamente que en cada fecha tratamos de aplicarle al sistema algunas cosas que deseamos desde lo táctico para mejorar el juego.

¿En qué contexto cuaja el equipo de Cocca?

Central es uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. En las tres últimas fechas encontró funcionamiento y efectividad, pese a que no pudo ganarle a Vélez y Racing, pero fue superior. A eso le sumo que tiene jerarquía en todas las líneas. Creo que saldrá un lindo partido porque los dos iremos a buscar los tres puntos.

¿Para ustedes es clave este partido teniendo en cuenta que las dos últimas fechas las jugarán frente a rivales por el descenso como Central y Gimnasia?

Para nosotros estos serán los 15 días más importantes desde ese punto de vista. Sabemos que los puntos ante Central tendrán el mismo peso y valor que cuando visitemos a Gimnasia. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo porque nos esperan dos partidas muy duras realmente.

¿Cuál es la idea para este partido entonces?

Poner lo mejor y tratar de ganar porque son puntos muy importantes. Luego pensaremos en el partido con Gimnasia y la final de la Copa Argentina contra River en Mendoza. Pero no hay que apresurarse. Hay que saber caminar para luego poder correr.

¿Cambia en algo que Central encontró de repente la contundencia pero no luce o tiene un juego intermitente?

No, es complejo igual. Central tiene en Gamba y ahora Ribas dos jugadores muy importantes. Van bien de arriba y no podés darle un metro de ventaja. A eso le sumo el gran recorrido del Coloradito Gil y el equilibrio de Rinaudo, quien no podrá jugar contra nosotros porque está suspendido. Luego cuentan con un extremo veloz como Rius y con una defensa bien plantada. Es un equipo complejo, equilibrado y no vendrá a querer regalar nada.

¿Coincidís con que el canalla no podrá tener una pieza clave como es Rinaudo?

Sí, totalmente. Fabián es un jugador de mucha jerarquía. Hace casi todo bien. Es muy prolijo. Se mete de volante tapón y colabora con los dos centrales, que de arriba van muy bien. Cuando Central jugó en Tucumán ante Atlético lo fui a ver y la verdad es que me gustó mucho el laburo que hizo Fito en mitad de cancha y en materia defensiva. Es muy completo y hace todo bien en los relevos y asistencias. Ahora deberemos saber aprovechar esa ausencia, aunque Cocca seguramente lo reemplazará con otro gran jugador porque tiene un plantel de calidad.

¿Qué tiene Central Córdoba para quedarse con este partido?

Nosotros somos un equipo que laburamos mucho los partidos, pese a que el grueso de los jugadores llegó la hora del inicio del torneo. Trajimos 18 refuerzos y tuvimos que ensamblarnos tras el ascenso. Sin embargo, venimos haciendo bien las cosas y nos convertimos en un rival duro. No damos 20 o 30 pases para atacar. Somos más simples y ante Central buscaremos plasmar lo que venimos entrenando con el objetivo de quedarnos con el triunfo, que será importantísimo si lo conseguimos.

¿Pensaste en que ibas a tener un semestre así: con un repunte en la Superliga y siendo finalistas de la Copa Argentina?

No, la verdad es que pensábamos sufrir en la Superliga, pese a que queríamos ser competitivos. Queríamos estar a la altura, aunque sabíamos que nos iba a costar el cambio de divisional. Máxime aún para un equipo como el nuestro, que es nuevo. Por suerte los resultados nos empezaron a acompañar, más allá de que no te podés relajar porque un error te deja sin nada. Con respecto a la Copa Argentina creo que somos justos finalistas porque no ganamos uno sólo por penales. Ganamos todos en los 90 minutos. Salvo con Villa Mitre, cuando jugamos muy mal, después no hubo discusiones. Fuimos superiores a todos los rivales.

¿Cómo viviste la final de la Libertadores, ya que estuvieron cerca de asegurarse el boleto a la próxima edición?

El sábado fue locura. Santiago del Estero estuvo a tres minutos de asegurarse estar en el bolillero del sorteo de la Copa Libertadores. Sin embargo, ahora estamos a 90 minutos de lograrlo porque aún Central Córdoba tiene chances de clasificar si le gana a River la final de la Copa Argentina.

¿Es un problema jugar la Libertadores cuando el objetivo es mantener la plaza en la primera?

No sé si llamarlo problema, pero habría que rearmar el equipo para participar porque la verdad es que no vas a luchar para ganarla sino para competir. Estamos pensando en jugar en el torneo más importante del continente cuando hasta hace dos años jugábamos en cancha de Las Parejas por el torneo Federal. Es una linda locura la que estamos viviendo.