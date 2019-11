Gamba: "Puedo rendir más"

Lucas Gamba vivió en carne propia el sacrificio del equipo en los últimos partidos, en especial en el del Monumental frente a River. Pero ya le había tocado hacer algo similar contra Godoy Cruz. El retorno rápido a posiciones defensivas es algo con lo que tuvo que amigarse y más allá de sus buenas intenciones es lo que más sufre. "Puedo rendir más", tiró el delantero sobre su presente, pero básicamente en relación a las formas en las que Diego Cocca decidió que se mueva.

"Me voy sintiendo cada vez mejor porque le voy agarrando la mano al puesto. Tengo poca marca y obviamente la vuelta es lo que más me cuesta porque lo que más me gusta es ir para arriba, pero tengo que hacerlo. Es algo que voy trabajando y mejorando. La idea es aportarle cada día un poco más al equipo", dijo Gamba, quien no dudó a la hora de afirmar que "en estos últimos partidos los laterales que me tocó enfrentar en el mano a mano eran más extremos que defensores. Tanto Montiel como el chico de Godoy Cruz (Nahuel Arena) se dedicaban más a atacar que a defender, por eso en muchos momentos me tuve que replegar demasiado. Por supuesto que la idea es soltarme para desbordar y terminar la jugada".

Y agregó: "Puedo rendir más. Más allá de eso creo que me voy soltando cada vez más y me voy sintiendo mejor. En realidad nos vamos afianzando como equipo. Tuvimos altibajos como equipo y eso también lo sentí en mi rendimiento".

De todas formas, amén del rendimiento individual, el delantero puso el foco en el aspecto colectivo y en las obligaciones del equipo, sobre todo de cara a la recta final del semestre. "Siempre tenemos la necesidad de ganar, más de local, por eso intentaremos plantear el partido de esa forma. Ellos también tienen la obligación de sumar de a tres porque es algo que le está costando", argumentó en relación al trascendental encuentro del próximo lunes, ante una lucha por la permanencia en la que el canalla aún no pudo vencer a ningún rival directo. "La idea es lograr eso. En realidad lo que queremos es ganar los tres partidos que nos quedan para terminar bien arriba y un poco más alejados de la zona del promedio", sentenció.

Lo que parece estar claro es que Central deberá jugar de una manera distinta a como lo hizo ante River. Gamba ve como "positivo" que Aldosivi "no tiene mucho margen para seguir perdiendo puntos. Nosotros planteamos todos los partidos de local de la misma forma y no nos va a quedar otra que ir a buscar el resultado. Intentaremos convertir rápido para después manejar el partido".

Posiblemente juegue con Ribas en lugar de Riaño. "Son de características distintas, pero la labor de uno u otro es similar. A Claudio le gusta más que se la den al pie y por ahí a Sebastián se lo puede buscar más con centros", apuntó.