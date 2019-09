Gamba está en una gamba y en duda para el clásico

El parate del fútbol argentino del próximo fin de semana tiene ya al menos un jugador que lo ve con buenos ojos. Es que la única posibilidad que ve Lucas Gamba de ser parte del clásico del domingo 15 ante Newell's es justamente porque el próximo fin de semana no habrá competencia oficial. Ayer se conoció el parte oficial de los estudios que le realizaron al delantero y el mismo habla de una "lesión muscular grado 1", sin ningún otro tipo de detalles y, por supuesto, sin tiempo estimado de recuperación. Igual, desde la letra fría del informe, el atacante está en duda para clásico rosarino. Es que el cuerpo técnico evaluará su recuperación en el día a día y a partir de ahí sabrá su disponibilidad.

"Lucas Gamba fue evaluado en el Sanatorio Mapaci donde las pruebas médicas realizadas han confirmado una lesión muscular grado 1 en el recto anterior de muslo derecho. La evolución de su afección marcará su disponibilidad", reza es escueto parte médico dado a conocer ayer, pasado el mediodía. Un par de horas antes Gamba había concurrido al sanatorio Mapaci, donde el médico Hernán Giuria le realizó los exámenes correspondientes después de la molestia que acusó en el partido frente a Colón.

Lo más importante, o al menos lo más relevante de la información, no tuvo detalles. Sólo se habló de que la evolución marcará su disponibilidad, pero en ningún momento se habló de tiempo o de plazo para esa recuperación. De allí las incógnitas de cara al partido más trascendente para el fútbol rosarino. Será clave cómo responda esta semana. Es que el lunes o martes a más tardar el jugador deberá estar a disposición del entrenador. En caso contrario, sólo podría aspirar a ir al banco para jugar algunos pocos minutos, en caso de que el DT lo considere necesario. Justamente esta semana habrá un tratamiento particular, con algunos trabajos especiales para intentar recuperar la zona lo antes posible. Lo que consideran positivo es que la lesión es "pequeña".

¿Qué es una lesión muscular grado 1? Es una "pequeña ruptura de fibras, con mínimos hematomas". En principio, el tiempo estimado de recuperación es entre una y dos semanas. De darse de esa forma, Gamba podría estar en condiciones de jugar el próximo partido, aunque, se sabe, cada jugador suele responder de una manera distinta ante una lesión.

Un dolor de cabeza

De lo que no hay dudas es que para Cocca sería un verdadero dolor de cabeza que el delantero no llegue en condiciones. Es que el partido en Santa Fe fue el primero como titular luego de la intempestiva salida de Maximiliano Lovera al fútbol griego. Y de no poder estar, obligará al DT a buscar otra alternativa. El mismo día del partido se encendió la alarma en Arroyito sobre una eventual ausencia de Gamba en el clásico. Fue cuando el futbolista pidió el cambio (en su lugar ingreso Jonás Aguirre) después de la una larga corrida, en una de las últimas jugadas del encuentro.

Como era de esperar, ayer Gamba no pudo desarrollar de manera normal el entrenamiento vespertino y así será seguramente a lo largo de toda la semana. Obviamente los cañones estarán apuntados a la próxima semana, con una intensa rehabilitación en el medio. Es que sólo de esa forma Cocca tendrá alguna chance de contar con él para un partido siempre especial, aunque en esta ocasión se le suma que se tratará de un rival directo por la permanencia.