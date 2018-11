Festejo en Bella Vista y el Parque

Newell's celebró ayer el 115º aniversario con diferentes actividades. Inauguró el edificio de servicios deportivos Jorge Bernardo Griffa de Bella Vista, con una cena que tuvo a reconocidas figuras, y en el Parque hubo un show musical, muestra de objetos leprosos, presentación de un libro y tatuajes.

El hotel donado por Marcelo Bielsa y que utilizará la primera división se inauguró con una cena en la que estuvo Jorge Bernardo Griffa, el ex coordinador de las inferiores rojinegras y cuyo nombre lleva el edificio.

El ex entrenador del Newell's campeón de 1974 Juan Carlos Montes, el ex futbolista Diego Mateo, el ex presidente rojinegro Guillermo Lorente y la dirigente política y arquitecta María Eugenia Bielsa, encargada del diseño del hotel, fueron algunas de las restantes personalidades que asistieron a este evento.

Griffa y Bielsa fueron los encargados del corte de cintas, acompañados por el presidente Eduardo Bermúdez y el vice segundo Cristian D'Amico.

La apertura de la inauguración fue con el lanzamiento de fuegos artificiales.

El hotel tiene cinco plantas y amplias comodidades para que utilice el plantel de primera.

Los festejos por el aniversario de Newell's comenzaron desde temprano en la sede del Parque. Hubo una extensa fila durante todo el día, aguardando el ingreso al microestadio para tatuarse "NOB 1903".

La actividad se denominó "Piel Leprosa" y los tatuajes se realizaron a unos 2 mil hinchas que habían pedido turno.

Lo único que se les pidió a los inscriptos fueron alimentos no perecederos para entregar a comedores de la ciudad.

En el salón Adolfo Celli del departamento de cultura, ubicado debajo de la tribuna del Palomar, se organizó una muestra de coleccionistas de objetos leprosos. Camisetas rojinegras de diferentes épocas, guantes de arqueros, revistas, libros y vasos alusivos fueron algunos de los objetos exhibidos.

En ese mismo salón se presentó el libro 115º Aniversario del Club Atlético Newell's Old Boys. Este libro es de edición limitada, con fotos inéditas que ilustra la historia de la entidad del Parque. Ayer se entregaron los ejemplares que habían sido reservados y se vendieron los restantes.

La fiesta leprosa tuvo un cierre musical con Mario Pereyra, Los Bam Band, La Parrandera, La Siniestra y la murga Estallados de Lepra.