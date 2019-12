"Estoy preparado y sé que todo saldrá bien"

Frank Kudelka transita por momentos de cierta exigencia por los cimbronazos que viene recibiendo su equipo en la última etapa. Por eso sus palabras tienen una importancia y repercusión trascendentales. Y reconoció que es emocional, más aún después de un resultado adverso tras un encuentro. Por eso ayer aclaró que “muchas veces peco por decir lo que siento, pero no dije nada malo”, en referencia a aquella frase que llamó la atención ni bien se consumó la derrota con River: “No sé si todos estamos preparados para sostener esto”. Pero para sostener su pensamiento y fuerza interior aclaró que “estoy preparado para dar lo máximo de mí y sé que esto va a salir bien”. Y ante la consulta de si su continuidad podría estar en riesgo dependiendo de los resultados fue tajante. “En el momento que vea que acá no sirvo más me voy yo solo, no hace falta que me inviten. Usted quiere que le responda si yo estoy preparado para perder o para ganar y yo estoy preparado para dar lo máximo de mí. No le ando preguntando a los dirigentes si me respaldan o no”, disparó.

El fútbol puede resultar injusto porque a pesar de un buen trabajo que se pueda estar realizando en una entidad si los resultados no son del todo positivos empiezan las críticas, cuestionamientos y dudas. Los benditos proyectos de los que siempre se habla en general son una falacia. Y a lo primero que recurre la dirigencia es al DT para desactivar la andanada de reclamos que puedan aparecer. Kudelka tiene años en esta carrera y conoce a la perfección cómo funciona todo y de ahí su respuesta en torno a su permanencia.

“A veces un cimbronazo como puede tener cualquier equipo mueve demasiado las estructuras”, razonó el conductor leproso, que recordó: “Nos preparamos para cosas buenas, pero nunca hemos dejado de saber dónde comenzamos. Esperamos encontrar el mejor funcionamiento y las soluciones a lo que estamos haciendo mal”.

Kudelka se mostró reflexivo, respondió cada consulta con mesura e intentando fundamentar cada respuesta. Por ahí reaccionó un poco ante la consulta sobre qué pasaría ante resultados adversos en los dos juegos que restan, pero intentando de no exaltarse ni ir al choque con nadie. Por eso se tomó tiempo y se explayó ante cada consulta. “Por lo general, cuando nos sale algo bien creemos que la cima está cerca. En ese juego emocional los simpatizantes, los verdaderos dueños, transitan más momentos emocionales que racionales. Cuando ganamos y se hablaba de estar cerca de la punta les decía a los muchachos que esto es largo, y aunque nadie espera ni desea pasar por estas situaciones que generan las derrotas, aparecen. Y bueno, apareció ahora y creemos que tenemos las soluciones como para salir adelante. Esto es como una casa, hasta que el techo no está puesto no sabemos como es el techo”, confesó.

A lo largo del cuarto de hora de charla el DT también dejó las siguientes sentencias.

4 “Hoy nos pasa que cuando tenemos el balón no siempre decidimos bien por dónde atacar. Elegimos el camino más corto, pero el más difícil, donde el rival tiene más gente”.

4 “La cuestión no es poner por poner a un jugador. Podemos ponerlos en un momento del partido, porque nosotros no tenemos rapidez física. Tanto Rivero como Villarruel son para otras situaciones de partido. Sí Aníbal Moreno, que tiene esas condiciones que necesitamos y que volvió a estar muy bien, pero es un chico al que hay que equilibrar fundamentalmente en lo emocional, y esa es nuestra tarea también. Debemos cuidarlo y llevarlo despacio, porque la cuestión no es poner por poner y que no importe si sale bien o mal, porque la idea es consolidar a estos jóvenes”.

4 “A Maxi lo estamos haciendo jugar de interior, atrás del nueve, porque nosotros no podemos pretender que vaya a un desborde, que vaya a un uno contra uno porque está más de organizador de juego que para esa verticalidad. Y es una cuestión lógica. En realidad no creo que esté incómodo. Estamos tratando de plasmar un equipo que sea acorde a lo que él nos pueda dar en la cancha”.

4 “Atlético es un equipo duro desde el juego aéreo, no vamos a encontrar la dinámica de movimientos que tiene River, pero sí mucha fortaleza en la pelota detenida. Más allá de los buenos factores que tuvimos el partido pasado, necesitamos ser un equipo más poseedor del balón”.