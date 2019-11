En Central esperan a Ruben con los brazos abiertos

Cuando Marco Ruben decidió en enero pasado hacer un paréntesis en Central porque se sentía “agotado” nadie imaginaba un nuevo regreso. Ya sea por la solvencia y el proyecto de Paranaense en la liga de Brasil como también por la edad que tiene el goleador: 33 años. Sin embargo, en Curitiba la información que circula con mucha fuerza es que el jugador tiene todos los boletos para dejar el club a fin de mes, que será cuando Atlético deberá ejecutar el uso de la opción de la ficha tasada en algo más de un millón de dólares. La dirigencia de Central sigue este caso con suma cautela, expectativas y también incertidumbre. Por un lado espera que sus pares rojinegros concreten la compra del pase debido a que cuentan con ese dinero para afrontar algunos compromisos de pago. También sería un bálsamo de tranquilidad y espaldarazo si el 9 regresa. Sobre todo porque Central se jugará el año que viene nada menos que la permanencia en la Superliga. También es cierto que si el Chacho Coudet se va a Inter de Porto Alegre, como todo indica, no habrá que descartar que intente sumarlo al equipo gaucho como también lo quiso hacer cuando llegó a Racing. En medio de este contexto, los hinchas esperan a su capitán con los brazos bien abiertos.

Marco pasó un nuevo año movido a nivel sentimental. Desde el estado de Paraná certifican que está muy bien adaptado al equipo y es una de las piezas más importantes que tiene el conjunto de Curitiba. Fue clave en la histórica conquista de la Copa de Brasil. Se metió en la piel del hincha y era uno de los mimados del entrenador Tiago Nunes.

“Marco (Ruben) es uno de los tipos más profesionales con los que tuve el placer de trabajar. Tiene una actitud muy seria, muy comprometida, competitiva. Es un tipo que nunca está satisfecho. Me gustaría que se quede a mi lado siempre que sea posible. En el campo es un asesino. Siempre lo quiero a mi favor en cualquier equipo”, manifestó Nunes como dejando claro lo que debía hacer la directiva de Atlético Paranaense. No obstante, el técnico fue contratado la semana pasada por Corinthians. ¿Buscará llevarlo desde el primero de diciembre?

Mientras tanto, en el ambiente del fútbol se potencia la chance de que Ruben recale nuevamente al pago que lo vio crecer y alcanzar la elite. Desde el entorno del jugador hay varias versiones. Algunas le indicaron ayer a Ovación que “estuvo a punto de largar todo tras el fallecimiento de su padre”. Otras voces argumentaron que “es hora de volver a Central para ponerle punto final a su larga carrera”. Mientras que otros actores que conviven con el día a día del goleador certificaron que “por el momento no hay nada firme. Hasta el 30 de este mes puede pasar cualquier cosa”.

Contractualmente Marco tiene vínculo con Paranaense. A fin de mes vence al plazo del club para ejecutar el uso de opción del préstamo, que osciló en 200 mil dólares en enero pasado. Si las autoridades deciden comprar la ficha entonces deberán desembolsar un millón 250 mil dólares. En Arroyito se frotan las manos porque necesitan ese dinero debido a la situación financiera que acarrea el club y que puede complicarse si no ingresa un flujo importante de liquidez para afrontar los compromisos de pago.

Sin embargo, Ovación certificó ayer que Paranaense no está muy convencido de adquirir los derechos de Ruben. No por cuestiones deportivas debido a que ese no es un argumento firme. Es que el proyecto del club no cuaja por ahora comprar jugadores. Apunta a sumar gente valiosa a préstamo, algo que en este caso Central no estaría en condiciones de realizar nuevamente. Por lo tanto, las próximas semanas serán determinantes.

Más allá de todo, la sensación que hay en Curitiba hoy en día es que Marco está más afuera del club que adentro. Incluso hasta barajan la chance de que termine en Inter de Porto Alegre una vez que el Chacho Coudet recale en enero de 2020.

El cuadro de situación tiene sus variables. La lógica marca que Ruben tiene grandes posibilidades de sumarse al plantel que dirige Diego Cocca. En Arroyito están al tanto de esta gran chance. Es más, puertas hacia adentro están viviendo una verdadera disyuntiva. Por un lado cruzan los dedos para que Atlético oficialice la compra. Mientras que por el otro quieren contar nuevamente con el capitán que levantó en diciembre pasado la Copa Argentina en Mendoza, tras vencer por penales a Gimnasia y Esgrima bajo la conducción de Edgardo Bauza. Porque significaría, entre otros motivos, contar con una real presencia de peso de la casa en un vestuario que cuenta con muchos “extranjeros”.

Incluso no habrá que destacar que, pese a que tiene contrato con los canallas hasta junio del año que viene, llegado el caso que firme uno nuevo en pocos días más llamará la atención que lo hará por un monto simbólico. Es decir una suma que no representaría una gran erogación para el club.

También representaría muchísimo afuera de la cancha. Porque los hinchas canallas guardan gratos recuerdos de Marco pese a que en último año y medio que jugó en Central mostró una versión por demás de light. Es más, la gente se ilusiona con su vuelta y por eso es que los hinchas lo esperan siempre con los brazos bien abiertos.

Cocca lo recibiría

Diego Cocca ya dijo públicamente que si Marco Ruben se reinserta en el mundo de Arroyito, como indica la lógica, será bienvenido. El entrenador canalla es consciente de lo que representa el delantero de 33 años, que actualmente juega en Paranaense. El DT canalla hizo eje en la jerarquía del delantero y dejó sentado que tiene claro lo que significaría puertas hacia adentro tenerlo en el grupo.