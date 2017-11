El primer eslabónde la cantera de los jugadores leprosos

Ariel Michaloutsos, director del área de captación de Newell's, habló de la nueva metodología e hizo un balance de este año

Ellos no pueden darse el lujo de fallar. Tienen que reducir el margen de error a su máxima expresión. Deben afinar bien el ojo para elegir la mejor opción ya que tienen en sus manos gran parte del futuro de las inferiores de Newell's porque son el primer filtro en cuanto a la selección de los futuros jugadores. .

Actualmente el área de captación de juveniles de Newell's está dirigido por Ariel Michaloutsos. Pero Micha, como le dicen en el club, no está solo. Tiene a su alrededor un grupo de colaboradores que trabajan cabeza a cabeza para que el resultado de la búsqueda sea el mejor. Cada uno ocupa su rol. Walter Castro es el encargado de la exploración; Carlos Domínguez le aporta la experiencia y es el paternalista del grupo ya que lleva más de 30 años en el club; Ricardo Fernández es el nexo con Malvinas, donde se desarrolla la actividad del fútbol infantil; Hernán Rodríguez es el responsable de registrar los datos hasta su más mínimo detalle y un pilar fundamental ya que a través de los mismos se confeccionan los informes de los juveniles, mientras que Gilmar Escamez está en la parte comunicacional.

Michaloutsos fue muy preciso con el resumen del trabajo que desarrollaron durante 2017. "Desde mayo en Newells vinieron seleccionados por sus clubes 1.156 jugadores a las pruebas. Son solamente futbolistas recomendados por los clubes. Un total de 512 equipos nos han enviado jugadores en estos meses. Vinieron a Bella Vista a disputar encuentros amistosos con diferentes categorías (desde mayo a octubre, inclusive) 32 clubes, 8 selecciones de liga y 19 equipos selectivos de pueblos y ligas aledañas. Es decir que evaluamos en una primera selección alrededor de 950 juveniles".

"Nuestra captación la hacemos con futbolistas mayores a la categoría 2005, que es desde predécima en adelante. Además, hemos llevado muchos pibes más chicos a Malvinas, donde los examina Ricardo. En Bella Vista entrenan hasta la 2005. Los 2006 vienen a practicar dos veces por semana, mientras que los 2007 lo hacen una vez. Ya tenemos 40 chicos que van a fichar en 2018 y que este año, como Rosarina no abrió mucho el libro de pases, no lo pudimos hacer", agregó.

¿Qué es lo primero que hacen apenas los clubes les mandan algún jugador para pobar?

Antes de la prueba ya tenemos todos los datos registrados en nuestra plataforma. Luego de la prueba elaboramos una estadística de cuántos futbolistas se destacaron y cuántos no. Y hay algo importante. Cada chico tiene un informe. Si no rindió lo esperado o no nos conformó, ese club o la persona que nos trajo al jugador se lleva una devolución escrita por parte de Newell's. Y esto es muy difícil que otros clubes lo hagan. La captación es imagen. Es buen trato con la gente. Nosotros estamos tratando con personas y es importante respetarlos. A los que vienen a probarse les abrimos las puertas ya que consideramos que somos el mejor club del interior del país. Es un orgullo que hayan venido casi 1.200 futbolistas y eso que no son pruebas abiertas sino chicos recomendados por los clubes. Tenemos un análisis a partir de mayo donde cambiamos la estructura de captación. Hoy en día Newell's, por una cuestión económica, tiene en esto una ingeniería hecha para que el club gaste lo menos posible. Es momento de ponerse el overol y pensar en la institución.

¿En qué cambiaron con respecto al modelo anterior de captación que tenía Newell's?

Sin menospreciar el trabajo realizado antes de nuestra gestión, hay que decir que dejamos atrás el método tradicional. Fácil sería agarrar un auto, gastar en nafta y hacer una prueba en algún pueblo cercano para 300 chicos. Apuntamos a que sean los clubes los que nos manden a los más destacados. Queremos que estos jóvenes vengan y que la gestión de nuestro departamento de captación sea una gran relación con la entidad en cuanto a la parte deportiva. Además, estamos recuperando de a poco el mercado rosarino porque últimamente nos vimos superados por otros clubes ya que Newell's decidió como política buscar a la mayoría de los jugadores fuera de Rosario.

¿Cuál es la metodología para fichar a un chico?

Tenemos tres filtros importantes. Al jugador no lo hacemos venir 15 veces como se hacía antes. ¿Por qué? Porque venía en dos o tres ocasiones y a la cuarta aparecía en otro club y quizás te lo robaba. O la familia no tenía el dinero para mandarlo tantas veces en el año. O el chico se cansaba. Pensamos que hay que optimizar recursos. Primero se hace la prueba, que la realizan chicos seleccionados por sus propios clubes. Con todos los que pasan el primer filtro armamos un equipo y lo hacemos jugar contra la categoría de Newell's. Finalmente, los que se destaquen entrenan una semana con los futbolistas ya fichados. En esos siete días le damos pensión y todas las comodidades. Todos formamos parte de la elección del jugador. Nuestro grupo está a cargo del análisis del futbolista. Después participa el coordinador Martín Mackey, quien en definitiva es quien toma la decisión, y por supuesto están involucrados los distintos entrenadores de cada categoría.