Ahí nomás. La pelota de Schwartzman no pasará la red. Perdió en 4 horas con Berrettini.

El porteño Diego Schwartzman perdió frente al italiano Matteo Berretini y quedó eliminado en la 3ª ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, donde Guido Pella es el único argentino que sigue en carrera y jugará mañana en octavos. A esa instancia se privó de llegar el Peque en su mejor actuación en el césped inglés y donde hubiera enfrentado al suizo Roger Federer.

El Peque (24 del mundo), tuvo tres match points en el cuarto set cuando sacaba 5-4 el italiano, pero no los aprovechó y Berretini (20) forzó a un quinto set. El marcador final fue 6-7 (5), 7-6 (2), 4-6, 7-6 (5) y 6-3, en cuatro horas y 19 minutos.

Schwartzman, de 26 años, se presentó en el All England Club londinense con una victoria sobre el australiano Matthew Ebden (95) por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 y el alemán Dominik Koepfer por 6-0, 6-3 y 7-5, pero no pudo con Berretini. El romano, de 23 años, viene siendo uno de los jugadores del año, con dos títulos y uno de ellos sobre la misma superficie de césped, Stuttgart. En la próxima ronda, el italiano de 1,96 metro se medirá nada menos que con el suizo Roger Federer, el rey en el All England.

Federer, el ex Nº1 y campeón de Wimbledon en ocho oportunidades, superó al francés Lucas Pouille por 7-5, 6-2 y 7-6 (4). El tenista de 37 años y número 3 del ranking nunca enfrentó a Berretini, profesional desde 2015.

El bahiense Guido Pella (26), entonces, es el único argentino que se mantiene en Wimbledon, sobre un total de seis que ingresaron a la llave principal.

Pella, de 29 años y ganador del ATP 250 de San Pablo, se instaló en los 8º de final por primera vez en su carrera. Jugará mañana contra el canadiense Milos Raonic (17).

Ayer, Rafael Nadal le ganó Jo-Wilfried Tsonga por 6-2, 6-3 y 6-2.