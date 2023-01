El objetivo de Belloso es cumplir la promesa de campaña

Central se está rearmando para encarar el 2023 sin fallas. No solo porque deberá lidiar con el bajo promedio. También porque buscará erigirse en uno de los verdaderos protagonistas del torneo. Con muchas bajas fruto de los contratos que no se renovarán, la dirigencia tiene un desafío en puerta: sumar apellidos de peso y que puedan inyectarle un plus al equipo. Al menos esa es la premisa de la comisión. Incluso, el propio presidente canalla, Gonzalo Belloso, fue claro antes de imponerse en las elecciones: “A la pretemporada en Chile nos tenemos que ir ya con todos los refuerzos”. A casi dos semanas del triunfazo en las urnas, por ahora solo arribó como incorporación Carlos Quintana, quien en febrero cumplirá 35 años y viene, no solo de descender sino además de ser campeón de la Copa Argentina con Patronato. El plantel viajará al país vecino el jueves 5. Por lo tanto, y siguiendo la promesa del máximo títular de Arroyito, todo indica que el año nuevo arrancará a pura contrataciones por parte de las flamantes autoridades.