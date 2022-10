El Kun Agüero y la salida de Lionel Messi de Barcelona: "Fue bastante rara"

El ex delantero, que llegó al conjunto culé en 2021 tras la obtención de la Copa América, dio a conocer algunos detalles sobre la negociación con el blaugrana

El ex delantero Sergio Agüero reveló detalles de la salida de Lionel Messi, su ex compañero en el azulgrana y amigo. Y aseguró que se trató de "una despedida bastante rara", pero dijo que "el jugador no tiene la culpa".