El equipo, confirmado

Esta vez no hay misterios, Kudelka optó por dar a conocer a los once que enfrentarán mañana en Tucumán a Atlético de manera anticipada. Y tal como se suponía Fabricio Fontanini retornará a la escena principal ingresando por el suspendido Gentiletti, en lo que será la única modificación que realizará con respecto al equipo que paró ante River. Todas las especulaciones sobre la chance de algún retoque en el medio o en la zona de ataque quedaron en eso, sólo opciones a las que no recurrió porque optó por ratificar a los diez restantes. Por ende, el equipo que parará frente al Decano será con Aguerre; Gabrielli, Lema, Fontanini y Bíttolo; Formica, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Leal, Albertengo y Maxi Rodríguez.