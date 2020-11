En ese contexto, el técnico Marcelo Vaquero se mostró feliz por la decisión tomada por la divisional. “Gracias a Dios por fin se pusieron de acuerdo y en diciembre comenzará la competencia. Estamos trabajando para llegar de la mejor forma al debut. Se conformó un buen plantel para dar pelea y quedarnos con la zona que nos toque jugar”, tiró el DT charrúa.

comisión.jpg Unidos: El cuerpo técnico y comisión directiva trabajaron en los últimos días en poder armar un plantel competitivo para el próximo torneo de la Primera C

En la fase por el primer ascenso a la Primera B se toma como referencia a las posiciones de cada equipo del 16 de marzo, en donde se suspendió por decreto nacional.

Esta fase la jugarán el ganador del torneo Apertura más los seis equipos de la tabla general 2019/2020: Cañuelas, Laferrere, Dock Sud, Real Pilar, Deportivo Merlo, Argentino de Merlo y General Lamadrid.

La forma de disputa será todos contra todos, a una sola rueda y el ganador se enfrentará a Cañuelas, ganador del Apertura por el primer ascenso.

Si el ganador fuera Cañuelas, por haber sido el primero en el Apertura será considerado el campeón de la fase adjudicándose el primer ascenso.

En cuanto a la segunda fase por el segundo ascenso, que es la que le interesa a Central Córdoba, estará integrada por dos zonas: A y B, con 6 equipos cada una

La forma de disputa será todos contra todos a una sola rueda, por puntos. Clasificarán a cuartos de final los equipos que terminen primeros en cada zona.

Esta etapa la comprenderán los 2 primeros de ambas zonas, más los 6 de la fase por el primer ascenso. Aquí se conformará una tabla general del primero al octavo puesto, de acuerdo a la mejor ubicación final de ambas fases.

Las llaves serán (1 vs 8), (2 vs 7), (3 vs 6), (4 vs 5) y será a un solo partido en estadio neutral y, en caso de igualdad, se definirá por disparos desde el punto penal.

Los 4 vencedores de sus llaves pasarán a conformar otra tabla general, ubicándose de acuerdo a la cantidad de puntos que habían cosechado en las fases de clasificación.

Los cruces serán (1 vs 4) y (2 vs 3), a un solo partido, en cancha neutral, con definición desde el punto penal en caso de igualdad en los 90 minutos.

Los dos ganadores de las semifinales disputarán esta instancia a un solo partido, en estadio neutral que será designado por AFA.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. El ganador de la final ascenderá a la Primera B.