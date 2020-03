Cristian Lema: "En el fútbol hay que estar bien de la cabeza"

Si hoy en Newell’s se habla de futbolistas destacados, más allá de los nombres que se repiten por la historia del club el otro que aparece rápidamente es el de Cristian Lema (29 años). Uno de los refuerzos que llegó el año pasado y que en su momento generó ciertos interrogantes. No sólo por lo que representa, sino por lo que podía aportar en su retorno a la Lepra después de una primera estadía tiempo atrás que no había sido del todo fructífera. Pero el Sicario, como fue bautizado en su paso por Peñarol, lentamente se fue ganando los aplausos y las loas en base a seguridad, rendimiento y sus goles. Los gritos que pegó lo convirtieron en el goleador de Newell’s. “Me encuentro en una buena etapa y con la experiencia que sumé en otros clubes hoy puedo estar de esta forma en Ñuls. Estoy feliz por lo personal, pero también por el grupo”, le confió a Ovación uno de los baluartes del fondo rojinegro.

“Es importante estar bien siempre. Vengo de Peñarol, donde tuve buenos rendimientos y eso me permite estar hoy con este presente. El paso por distintas entidades también me sirvieron para sumar experiencia”, agregó el mariscal que optó transitar por la vida futbolística con perfil bajo y alejado del circo del fútbol.

Tuviste tu paso por el Parque en la temporada 2010/11 cuando eras muy joven y regresar seguramente era para vos un desafío para vos ganarte un lugar en un club y una ciudad exigente con todos más allá de cualquier nombre que sea.

Sin dudas que en aquel momento estaba arrancando. Era otro contexto, el club estaba en otra situación, el equipo venía de desarmarse con varios nombres importantes y entonces se afrontó un campeonato difícil. Había que rearmar un conjunto que había sido valioso. Se fueron muchos titulares y se complicó. Tuve que estar en esa situación, eran mis primeros pasos y me tocó irme a otros clubes. La realidad es distinta, la institución está ordenada, creció mucho, hay otra forma de manejarse y eso ayuda a todos, tanto en lo futbolístico, en el rendimiento como a los chicos que suben a primera y se los conduce de manera diferente. Es valioso todo esto también.

¿Coincidís con que se es tan exigente que de los aplausos podés pasar a los silbidos sin ninguna parada en el medio? Les pasó a muchos que incluso eran figuras.

Sí, el mundo del fútbol sabe lo que es Rosario. La pasión que hay y uno como jugador sabe que cuando viene acá tiene esa exigencia y tenés un gran desafío. Si dudas te come la cancha, porque siempre está llena y los clásicos son los que más repercusión tiene desde lo popular. Hay que exigirse y estar siempre bien para no pasar de aplausos a silbidos. Cuando uno encuentra un rendimiento y forma de juego al jugador todo se le hace más fácil. Y el hincha lo percibe, se siente identificado. Ese es el camino, con mucho trabajo, porque cuando empezamos la situación era complicada y hoy estamos un poco mejor. Hay que seguir por este camino para lograr resultados.

A veces se dice que es fácil llegar en el fútbol, pero la realidad indica que no sólo debés tener condiciones futbolísticas sino también estar preparado psicológicamente para aguantar lo que lo rodea. ¿Coincidís con esa lectura de la situación?

Sin dudas. Con las condiciones solas no te alcanza. Vi muchos casos de jugadores que podrían haber sido muy importantes. Hoy encima están las redes sociales, por eso digo que la cabeza es importante. Hasta te diría más que las condiciones. Por supuesto que hay que tenerlas, pero eso no te asegura el futuro en primera. Con condiciones solas no llegás.

¿Cómo te manejás precisamente con las redes sociales que mencionaste? ¿Sos de darle algo de importancia o no ver nada?

Nunca fui de mirar o estar pendiente de todo eso. O de comprar el diario. No lo hice cuando ganábamos ni cuando perdíamos. Me mantengo al margen porque también las críticas a veces te caen mal. Y viceversa, cuando te endulzan las orejas tampoco es del todo bueno. La autocrítica la hago siempre, pero no soy de ver lo que dice el diario. Uno entiende todo en el fútbol, pero muchas veces no compartís algo y te enojás por cosas que no deberían moverte.

En lo personal no sólo estás bien en el fondo con todos tus compañeros en la defensa, sino que llegás al gol y sos el goleador (5 tantos).

El rendimiento de la parte defensiva se debe también por lo que hacen los volantes y delanteros. El equipo es compacto y ha mejorado mucho. Encontró el sistema. Y de los goles siempre soy de buscar y me gusta hacerlo. Me fue bien en varios clubes y en Newell’s me tocó anotar . Es algo que siempre busco con convencimiento.

Uno de los objetivos de Newell’s para esta Superliga es zafar de la zona de abajo, del descenso, pero en este país siempre hay sorpresas. A tal punto que ahora se irían dos de manera directa y habría una promoción. A ustedes, seguramente, también sorprende estas cosas que se deciden a último momento.

En el fútbol argentino se puede esperar cualquier resolución. Ahora parece que habría lo que decís. Nosotros tenemos que salir a ganar cada fin de semana porque es la única manera de estar bien. Desde el primer partido estamos con esa línea porque estábamos en una situación compleja y hoy estamos mejor. Queremos terminar lo más alto posible y que el equipo está bien. Existen contratiempos, pero el equipo responde porque tiene una idea, trabajo y un grupo sólido. Se valora mucho lo que hacemos, pero aún nos falta.

Hoy cierran la Superliga ante Godoy Cruz. ¿Cómo lo piensan a este partido?

Viene de ganarle a Vélez, que juega muy bien. Nos pasó algo así como cuando jugamos con Gimnasia. Nos golpeó porque erramos el camino y no nos puede pasar de nuevo. Viene en los últimos lugares, pero no será fácil. Para mí estos juegos son los más complejos. Newell’s lo tiene que jugar como una final porque se cierran , se hace difícil, te ponés nervioso y la gente se desespera y todo se complica. Hay que estar firme como ante Colón o Racing y seguir esa línea más allá del rival que esté enfrente. Hay que mantener la regularidad que en el fútbol argentino es difícil obtener, pero cuando se logra conseguís buenos resultados.

La gente se quedó con la goleada con Colón y no siempre los partidos se dan iguales y hay mucha paridad más allá de la posición en la tabla.

Es así. No hay fijas. Mirá la Copa argentina, Estudiantes y Central Córdoba eliminados. En una jugada te ganan un partido y se van técnicos. Ante Godoy Cruz debemos jugar como si se tratara de una final como siempre. No hay que menospreciar a ningún equipo por la posición en la que esté. Newell’s está en un buen momento y hay que sostenerlo.

En junio se te termina el contrato y la dirigencia quiere que te quedes, pero todo dependerá de Benfica. ¿Cómo lo ves o qué pensás?

Es algo que no pasa tanto por mí, sino por Benfica. No es fácil negociar con esta entidad porque ya me pasó estando en Peñarol. Me mantengo al margen y no puedo intervenir en el tema. Estoy en competencia y lo que deseo es dar todo por Newell’s. Sé que no es sencilla la negociación, sobre todo porque es un club muy grande que tiene muchos jugadores. Seguramente todo será largo, pero yo debo estar tranquilo.