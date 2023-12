Copa Libertadores: se sortean las fases preliminares y Central ya tiene copón para la de grupos

Este martes, a las 12 hora argentina, se sorteará la Copa Libertadores de América en su fase preliminar. Y aunque Central debe esperar hasta marzo para conocer a sus rivales, ya sabe en qué copón estará porque se publicó el ranking de clubes de la Conmebol y eso determinó el orden para integrar cada uno de ellos. Los canallas quedaron ubicados en la posición50º de acuerdo a la Confederación Sudamericana de Fútbol y por lo tanto estarán en el copón 3 . Y por eso ya puede intuir contra cuáles podrá jugar y contra cuáles no.

De acuerdo al ranking que encabeza Palmeiras, y al que le sigue River como el mejor argentino, Central quedó ubicado 50º y por lo tanto ocupará el copón 3, junto a San Lorenzo y Talleres (a los cuales no podía enfrentar porque no se puede jugar ante equipos de un mismo país), más The Strongest de Bolivia, Universitario y Alianza Lima de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela y Millonarios de Colombia, el equipo que adora al técnico canalla, Miguel Angel Russo. Tampoco ninguno de ellos será su rival.