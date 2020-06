Cocca: No hubo determinación, sólo una postergación

Diego Cocca tiene un pie adentro y otro afuera de los límites de Arroyito. La dirigencia de Central tomará hoy contacto con el representante del entrenador, Christian Bragarnik, para analizar a fondo el cuadro de situación que envuelve al club. Sobre todo de cara a los nuevos desafíos y pasos a seguir de ahora en más como consecuencia del escenario que se gestó por la pandemia. El encuentro vía remoto será a las 10 y los canallas dejarán sentado que la prioridad institucional será ir a cerrar ante todo los compromisos como redefinir contratos y resaltar que la política será mostrar y potenciar a los pibes, algo que hasta el momento el DT no hizo. Ovación constató que la charla virtual será condicionante porque antes del fin de semana podría quedar sellada la suerte del entrenador.

Si bien el cónclave estaba pactado para ayer, lo cierto es que todo pasó para hoy. Central quiere tener un mano a mano sincero con el empresario Bragarnik, quien además de ser representante de varios jugadores que están en el club es el agente de Diego Cocca.

Lo que está confirmado de antemano es que en esta jornada no habría una resolución sobre la posible renovación de Cocca. Pero Ovación certificó que los directivos darán el veredicto antes del fin de semana, porque no quieren hacer una maniobra en falso. Por el momento consideran que hay margen para negociar.

cocca1.jpg

Por eso hoy hablarán de todo con Bragarnik. La comisión directiva tiene en claro que el futuro financiero y económico a nivel global será muy complicado desde varios aspectos. La pandemia no cede y ese es otro problema que por ahora no tiene solución. Todo lo contrario. Le inyecta una fuerte dosis de incertidumbre a toda negociación porque no se sabe cuándo comenzará a rodar la pelota de nuevo en esta parte de la tierra.

En consecuencia, las partes se reunirán hoy vía remoto y charlarán sobre cómo será la política de ventas que habrá de ahora en más en Arroyito. A eso hay que agregarle que la directiva quiere bajar el pasivo de acá a fin de año.

Sobre todo porque el club venía teniendo una política de tener planteles con presupuestos altos y este nuevo escenario mundial que generó la pandemia del coronavirus los obligará a modificar ciertos puntos. Los canallas entendieron que deberán ajustarse mucho. También prevenir para evitar endeudarse ante la falta de ingresos provocada por la inactividad.

En Central además sostienen que la pérdida del 50 por ciento en los ingresos que generó la inactividad les causó un dolor de cabeza sin remedio por el momento. A eso hay que sumarle que la comisión está mirando con muchísimo detenimiento los contratos que irán a firmar de ahora en más. No pueden cometer errores porque podrían poner en jaque la tesorería y comprometer el futuro institucional.

Plantel.jpg Otros tiempos. Cocca y sus dirigidos en medio del entrenamiento. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La directiva también le explicará a Bragarnik que los chicos de las inferiores deberán ser considerados porque es la política a plasmar sin rodeos. Le transmitirán al empresario y agente de Cocca cuáles deberán ser algunos de los lineamientos a seguir por el entrenador en caso de que decida aceptar para amoldarse al nuevo proyecto que surgió ante este contexto internacional.

También es verdad que hoy no habrá una resolución definitiva, pero sí se sabrá qué pasará con Cocca el fin de semana. Eso sí, si el entrenador finalmente no sigue, ya tiene reemplazantes. Y además del Kily González, hay otros apellidos que también están en la carpeta de las posibilidades y son también de la casa como el técnico de la reserva.