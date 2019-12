Cocca: "No hago cuentas, para mi cada partido es una final"

El entrenador de Rosario Central Diego Cocca celebró hoy el regreso de Marco Ruben al club, además de dejar abierta la puerta a Ricardo Centurión. El técnico admitió que la "expectativa es distinta" para el partido con Boca Juniors.

El equipo para recibir a Boca sería con Ledesma, Brítez, Barbieri, Novaretti, Molina, Gamba, Gil, Rinaudo, Zabala, Rius y Ribas.

Respecto a la situación e los lesionados, el entrenador indicó que "trabajaron todos bien, Claudio (Riaño) está bien, por suerte la lesión ya quedó atrás que es lo importante, cuento con él porque es un jugador importante para nosotros".

"Hay que tratar de usar la lógica, el sentido común. Seba Ribas lo está haciendo bien y Claudio (Riaño) viene de una inactividad, y a lo mejor arriesgarlo desde el inicio por ahí es mucho", adelantó.

Cocca tuvo palabras elogiosas para el rival que está en la cima del torneo. "Boca tiene una jerarquía muy importante, en los partidos que hemos analizado, vemos que es un equipo que no espera y va a proponer, va para adelante".

"Un jugador con la jerarquía de Marco Ruben, tan identificado y querido por la gente siempre es bienvenido"

"Tiene jugadores desequilibrantes y en todas sus líneas de jerarquía. Es el puntero del campeonato, seguramente va a ser un rival difícil, durísimo, saben presionar, manejar la pelota, tendremos que estar al cien por cien para poder sacar un buen resultado el domingo", advirtió.

Fue sincero además al confesar que no está atento a los promedios. "La verdad es que no hago matemáticas, no hago cuentas, no me fijo, cada técnico tiene una forma, para mi cada partido es una final y es importantísimo ver que en el equipo haya evolución: si el equipo mejora va a llegar un momento en el que vamos a estar a un nivel competitivo en el que vamos a poder jugarle de igual a igual a cualquiera".

Ya respecto a la cosecha de esta año admitió: "Creo que merecíamos más puntos de los que tenemos, pero realmente estoy muy conforme, muy contento con la evolución del equipo, con los siete refuerzos que han venido y se han incorporado muy rápido y han aportado muchísimo".

"Ahora tenemos mucha expectativa del futuro, el partido del domingo va a ser muy importante, se siente una expectativa distinta", aseguró dijo que "va a ser una linda prueba para que nos demos cuenta que nosotros queremos imponer nuestras condiciones de local, queremos ser protagonistas".

Sobre el inminente anuncio del regreso de Marco Ruben, Cocca dijo: "Hablé con él, está con muchas ganas de venir y le dejé en claro que nosotros lo estamos esperando porque un jugador con la jerarquía de él, tan identificado y querido por la gente siempre es bienvenido".

"Todos los jugadores buenos y comprometidos con la causa y con el club son bienvenidos, nunca sobran jugadores de esa clase", agregó y contó: "Marco (Ruben) habla mucho Jeremías (Ledesma), son amigos y ya le había transmitido lo que estamos proponiendo, cómo se entrena, cómo se trabaja. Él está al tanto de todo, sigue a Central porque es fanático del club: vio todos los partidos y le gusta el equipo".

Por último, se refirió a la chance de Ricardo Centurión. "Es muy interesante, cuando hubo una chance, saltaron muchos clubes interesados, si realmente hay una posibilidad, como técnico quiero tenerlo", cerró.