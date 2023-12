Central y Newell's con amistosos confirmados en enero en Uruguay

10 de enero: River (U) vs. Newell's

11 de enero: Cerro vs. Vélez

12 de enero: Cerro Largo vs. Gimnasia LP

13 de enero: Liverpool vs. Rosario Central y Nacional vs. Unión

14 de enero: River vs. Vélez y Peñarol vs. Newell's

15 de enero: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán y San Lorenzo vs. Gimnasia LP

16 de enero: Danubio vs. Huracán, Defensor Sporting vs. Unión y Colo Colo vs. Rosario Central

17 de enero: Vélez vs. Belgrano y Nacional vs. Peñarol

18 de enero: Liverpool vs. Huracán, Danubio vs. Atlético Tucumán y San Lorenzo vs. Vasco da Gama

19 de enero: Unión vs. U. César Vallejo, Defensor Sporting vs. Rosario Central y Nacional vs. Colo Colo

20 de enero: Peñarol vs. Belgrano

21 de enero: Deportivo Maldonado vs. Vasco da Gama

22 de enero: Liverpool vs. Colo Colo, Defensor Sporting vs. U. César Vallejo

23 de enero: Peñarol vs. Nacional