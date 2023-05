Central se salió con la suya con poco y avanza en la Copa Argentina

Central goleó 4 a 1 a Central Norte de Salta, pero recién pudo definirlo con un gol en contra para un final tranquilo. Ahora, Chaco For Ever en 16avos de final

Con poquito, Central se salió con la suya. Porque lejos de marcarle una clara diferencia a Central Norte de Salta desde el juego, sí lo hizo decididamente desde el resultado, que en definitiva es lo que cuenta en partidos de este estilo, de eliminatoria directa. Desde ese lado una tarde redondísima para este Central de Russo que logró el cometido de arrancar el camino en Copa Argentina con el pie derecho y sin demasiados problemas para meterse en los 16avos de final, donde lo espera Chavo For Ever. Eso sí, imposible no reconocerle al equipo el mérito de reponerse a la adversidad, sabiendo las ataduras que eso genera cuando un equipo de menor nivel pega primero. Lo cierto es que el canalla desató una fiesta en San Nicolás después de esas incógnitas del primer tiempo. Un 4 a 1 de parte de Central para cumplir ni más ni menos con lo que debía: deshacerse del luchador pero limitado Central Norte y posar la vista un poco más allá.