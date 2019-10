Central, con la obligación de mejorar ante Estudiantes

Un tercio de un campeonato es un lugar desde donde se puede apuntalar balances y sensaciones. Pueden plantarse algunos mojones de realidad factible de comprobar. En fútbol no hay leyes escritas, pero sí tendencias, sí momentos fundacionales. Es cierto que no se pueden jugar 34 fechas (porque el torneo de canallas, y leprosos abarca ese estadío) como finales, pero en conjunto un bloque de fechas como las que cumplirá esta tarde Central en La Plata ante Estudiantes, invitan a empezar a poner cartas sobre la mesa sin exageraciones. Lo dicho, no existe eso de que se puedan jugar siempre con el cuchillo entre los dientes, pero el equipo de Cocca sin dudas está hoy frente a una de esos partidos que merecen ese plus de rebeldía. No sería bueno desde ningún punto de vista que continúe en zona de descenso, que no salga de ahí. Empezaría a tornarse preocupante, más porque también tiene una prueba extra: cómo sobreponerse a la primera derrota en la Superliga.

“Es un buen equipo. Fue de los que más se reforzó con jugadores de experiencia y calidad, en todas las zonas de la cancha. Vemos que hasta el partido del fin de semana pasado era el único invicto. Le tocó perder con Vélez pero hizo méritos para no perder. Si bien los resultados no fueron buenos, en el desarrollo del juego han sido superiores a los rivales. Esto habla de que son un buen equipo, con necesidades, las mismas que tenemos todos. Imagino un partido parejo”. Las declaraciones de Gabriel Milito, el técnico de Estudiantes, que zafó de llegar con la soga al cuello por su triunfo en Santiago del Estero, pintan parte del derrotero canalla en el campeonato, pero es un recorte válido al que le faltan aditivos para completar la historia.

Los elogios de Milito podían tentar a quedarse en la teoría de los merecimientos, que pudo aplicar a algunos de los partidos de este ciclo de empates sucesivos pero no a todos. No puede obviarse que, pese a buenos pasajes de un fútbol dinámico que le permitieron dominar a algunos rivales, Central mostró flancos débiles que deberá corregir. Tiene problemas de contención en el mediocampo o, más bien, le circulan la pelota con demasiada facilidad. Y no aprovecha los momentos, tiene problemas en la definición de situaciones claras de gol. Tampoco ayuda el recambio, pinta insuficiente y no encontró Diego Cocca aún alguien que reemplace las características de Maxi Lovera, que partió justo a Grecia cuando empezaba a mostrarse como el “distinto” del equipo.

Central no pudo sacar mejores resultados ni aún cuando logró imponer posesión de pelota y por eso se metió en esta zona de turbulencia que hoy en el estadio Ciudad de La Plata tiene por supuesto la chance de revertir. Será una prueba de carácter además de futbolística, por el primer golpe que significó la caída ante Vélez y porque enfrente estará un rival sólo un poquito más aliviado, pero que pelea por los mismos objetivos. Y hasta el momento el equipo de Diego Cocca no pudo ganarles a ninguno de los rivales directos.

En esas determinantes palabras de Gabriel Milito es donde debe apuntalarse, pero también progresar al fin. Dar un salto. Hoy cumplirá el primer tercio, faltarán dos. Hora de rebelarse, de plantarse. De pegar el grito. De progresar.

Barbieri y Ojeda entre los convocados

El entrenador Diego Cocca evaluará hoy a Claudio Riaño, quien acarrea un golpe en el tobillo izquierdo, para saber si será titular ante Estudiantes. El DT canalla además citó a 19 profesionales para este partido. Las novedades son las convocatorias de Miguel Barbieri, Emmanuel Ojeda y Joaquín Pereyra. Además de los titulares (ver página 10) también quedaron concentrados Josué Ayala, Jonás Aguirre, Diego Zaballa, Agustín Allione y Sebastián Ribas.