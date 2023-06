Central: el parate por fecha Fifa no le aportará demasiado

Jugar de local es algo que parece manejar al dedillo y lo que venía era justo otro partido en el Gigante. Lo de visitante parece tener la solución en otro terreno y no en la acumulación de entrenamientos

Ignacio Malcorra traslada en cancha de Barracas Central, donde el canalla no tuvo un buen partido.

Dos semanas de trabajo antes de salir nuevamente a escena por la Liga Profesional. Para todos los equipos siempre es bueno gozar de un tiempo para ensayar, pulir detalles, mejorar en aspectos físicos y tácticos. Ahora, ¿qué implicancia tiene para Central este parate que habrá en el fútbol argentino por la selección? Hay una respuesta que puede sonar chocante, pero de acuerdo al comportamiento del equipo canalla y con los números sobre la mesa, no pareciera del todo desubicado asegurar que este intervalo le servirá de poco y nada al equipo de Miguel Ángel Russo. Es que nada le hubiera sentado mejor que salir a la cancha ya el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que el encuentro ante Colón será en el Gigante de Arroyito, donde Central parece no tener que incorporar conocimientos. Y más, el gran déficit del equipo está cuando se muestra en condición de visitante y seguramente hay cosas que se puedan trabajar puertas hacia adentro durante la semana, pero el vuelco que debe dar el canalla en ese terreno lo logrará jugando, más que en la repetición de movimientos en una práctica. Hay cuestiones actitudinales que no parecen tener la solución en uno o varios entrenamientos.