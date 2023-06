Central busca seguir camino hacia la Copa Libertadores

Por eso, los auriazules buscarán seguir ratificando el gran andar que exhiben en casa ante su gente, donde hasta el momento no perdió y solo empató en dos oportunidades (Unión y Boca). Tras recibir al salabero luego visitará a un rival directo como San Lorenzo en esa lucha por ver también quién termina en puestos de Libertadores. El partido en el Bajo Flores será particular. El elenco de Arroyito deberá mostrar temple y carácter no solo para doblegar al ciclón sino además meter un triunfo jugando afuera, que es una deuda que no puede saldar debido a que solo dejó de rodillas a Huracán en febrero pasado.